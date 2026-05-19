Қазақстандық және қытайлық инвесторлардың құқықтары теңестіріледі – Тоқаев заңға қол қойды
Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Қытай үкіметтері арасындағы инвестицияларды көтермелеу және өзара қорғау туралы келісімді ратификациялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылғы 19 мамырда Ақорда мәлімдеді.
"Мемлекет басшысы "Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Үкіметі арасындағы инвестицияларды көтермелеу және өзара қорғау туралы келісімді ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының заңына қол қойды", – делінген хабарламада.
Заң мәтіні баспасөзде жарияланады.
Келісімді ратификациялау 1992 жылғы шартты ресми түрде жаңартуға және халықаралық-құқықтық базаны заманауи жаһандық стандарттарға сәйкестендіруге мүмкіндік береді.
"Келісім нормаларын заңнамалық тұрғыдан бекіту капитал салымдарын қорғаудың берік құқықтық негізін қалыптастырады. Құжат "ұлттық режим" мен "ең қолайлы жағдай режимін" тең дәрежеде қолдануды бекітеді. Бұл де-юре кез келген кемсітушілікті болдырмай, Қазақстан мен Қытай инвесторларының екі ел аумағындағы құқықтарын теңестіреді. Сондай-ақ инвесторлар мен мемлекеттің мүлкіне қол сұқпаушылық кепілдіктерінің құқықтық тұрғыда бекітілуі ерекше назар аудартады. Келісім активтерді тек қоғамдық мүдде үшін және тек тиісті өтемақы төленген жағдайда ғана заңды түрде алып қою шарттарын қатаң реттейді", – деп сенатор Сергей Ершов бұған дейін құжат туралы пікір білдірген болатын.
Сонымен қатар ұлттық банктер активтерінің қорғалған мәртебесі заң жүзінде бекітіліп, халықаралық арбитраж институттарында дауларды шешудің нақты тәртібі айқындалады.
Мамандардың пікірінше, түсінікті әрі нақты құқықтық тетіктердің қалыптасуы жоғары технологиялық салаларға сапалы инвестициялардың келуіне серпін беріп, жаңа жұмыс орындарының ашылуына және елдің экспорттық әлеуетінің айтарлықтай нығаюына ықпал етеді.
