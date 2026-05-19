Қоғам

Тоқаев жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заңға қол қойды

Собаки, собака, бездомные животные, бездомные собаки, бродячие собаки, приют для бездомных животных, приют для животных, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.05.2026 17:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бүгін, 2026 жылғы 19 мамырда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жануарларға жауапкершілікпен қарау мәселелері бойынша заңға қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.

"Мемлекет басшысы "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жануарларға жауапкершілікпен қарау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының заңына қол қойды", – делінген ресми хабарламада.

Осылайша, заң арқылы:

  • жануарларды асырау және серуендету кезінде иелерінің жауапкершілігі күшейтіледі;
  • басқа адамдарға және олардың мүлкіне зиян келтіруге жол бермеу міндеті енгізіледі;
  • белгіленген талаптар бұзылған жағдайда келтірілген шығынды өтеу қарастырылады.

Құжатта адам жауапкершілігі басты орынға қойылған. 

Сонымен қатар жануарларды есепке алу жүйесін ретке келтіру үшін міндетті чиптеу енгізу ұсынылады. Бұл жануарларды сәйкестендірудің бірыңғай әрі түсінікті тәсілі болмақ.

Сондай-ақ жануарларды өсіру мен айналымына бақылау күшейтіледі. Жануарларды беру және сату тек тіркеу болған жағдайда ғана мүмкін болады.

Бұдан бөлек, заңда жабайы жануарларды оңалтумен және оларды табиғи ортаға қайтарумен айналысатын ұйымдарда ұстауға мүмкіндік беретін нормалар қарастырылған. Бұл олардың генетикалық қорын сақтау үшін маңызды.

