Қоғам

Жетісу облысында 500 келіден астам киік мүйізінің заңсыз айналымға түсуіне жол берілмеді

Жетісу облысында 500 келіден астам киік мүйізінің заңсыз айналымға түсуіне жол берілмеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.05.2026 19:40 Сурет: polisia.kz
Жетісу облысында полиция прокуратура және ҚР ҰҚК Шекара қызметімен бірлесіп, жануарлар дүниесі объектілерінің заңсыз айналымының жолын кесу бағытында жедел іс-шаралар жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс-шаралар Панфилов ауданы аумағында өткізілді. Нәтижесінде 6 күдікті ұсталды.

Сыртқы белгілері бойынша киік мүйізіне ұқсас 1,6 мыңнан астам зат анықталып, олардың жалпы салмағы 500 келіден асатыны белгілі болды. Аталған заттардың заңсыз айналымға түсуіне жол берілмеді. Осылайша сирек кездесетін жануарлардың дериваттарын заңсыз өткізу арнасының жолы кесіліп, жануарлар дүниесіне келтірілуі мүмкін залалдың алдын алу қамтамасыз етілді.

Аталған дерек бойынша сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген жануарлармен және олардың бөліктерімен заңсыз айналысу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы, өткізу арналары және өзге де қатысы бар тұлғалар анықталып жатыр.

Браконьерлік пен жануарлар дүниесі объектілерінің заңсыз айналымы фактілерін анықтау және жолын кесу жұмыстары ерекше бақылауда және жүйелі түрде жүргізілуде.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жетісу облысы ПД ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері облыс прокуратурасының үйлестіруімен және ҚР ҰҚК шекара қызметі департаментімен бірлесіп Текелі қаласының аумағында киік мүйіздерін заңсыз сатумен айналысты деген күдікпен Теміртау қаласының тұрғынын ұстады.
10:44, 13 мамыр 2025
Жетісу облысында киік мүйіздерінің заңсыз саудасы тоқтатылды
2026 жылдың сәуір айында ҰҚК полиция органдарымен бірлесіп, прокуратураның үйлестіруімен Алматы, Шымкент қалаларында және бірқатар облыста заңсыз қару айналымының жолын кесу бойынша арнайы операция жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
10:37, 12 мамыр 2026
ҰҚК ауқымды арнайы операция жүргізді: ел бойынша қару-жарақ пен оқ-дәрілер тәркіленді
Ақтауда полиция қызметкерлері арнайы бөлімшелермен бірлесіп, есірткі құралдарын заңсыз тасымалдау әрекетінің жолын кесу бойынша жедел іс-шара жүргізді.
10:45, 30 желтоқсан 2025
Ақтауда полицейлер есірткі тасымалдау әрекетіне тосқауыл қойды
