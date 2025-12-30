#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
504.76
593.8
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
504.76
593.8
6.5
Оқиғалар

Ақтауда полицейлер есірткі тасымалдау әрекетіне тосқауыл қойды

Ақтауда полиция қызметкерлері арнайы бөлімшелермен бірлесіп, есірткі құралдарын заңсыз тасымалдау әрекетінің жолын кесу бойынша жедел іс-шара жүргізді. , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.12.2025 10:45 Сурет: ҚР ІІМ
Ақтауда полиция қызметкерлері арнайы бөлімшелермен бірлесіп, есірткі құралдарын заңсыз тасымалдау әрекетінің жолын кесу бойынша жедел іс-шара жүргізді.

Пошта сәлемдемесін алған сәтте күдіктілер полицияның тоқтау туралы заңды талабына бағынбай, автокөлікпен қашуға әрекеттенген.

Күдіктінің артынан қуу барысында олар белгісіз ораманы жол жиегіне тастап, одан әрі қозғалысын жалғастырған.

Кейін автокөлік жол-көлік оқиғасына ұшырап, күдіктілер жаяу қашпақ болған кезде ұсталды. Оқиға орнын қарау кезінде тасталған орамадан жалпы салмағы шамамен 400 грамм героин табылып, сараптама қорытындысымен оның есірткі құралы екені расталды.

Аталған дерек бойынша есірткіні заңсыз тасымалдау белгілерімен қылмыстық іс қозғалды. Күдіктілердің екеуі де медициналық куәландырудан өтіп, нәтижесінде олардың ағзасынан есірткі заттарының бар екендігі анықталды.

Сот шешімімен жүргізушіге көлік құралын есірткілік масаң күйде басқарғаны үшін жауапкершілікке тартылып, автокөлік арнайы айыптұраққа қойылды. Сонымен қатар екеуі де есірткі заттарын медициналық мақсатта емес тұтынғаны үшін арнайы қабылдау-тарату орнына орналастырылды.

Полиция есірткі құралдарын сақтау, тасымалдау және заңсыз айналымға шығару қылмыстық жауапкершілікке әкелетінін, ал полиция талабына бағынбау және масаң күйде көлік жүргізу қауіпті екенін ескертеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Таразда есірткі курьері 1 келі мефедронмен ұсталды
12:39, 05 ақпан 2024
Таразда есірткі курьері 1 келі мефедронмен ұсталды
Абай облысында ірі есірткі тасымалдау арнасы жойылды
16:35, 05 ақпан 2025
Абай облысында ірі есірткі тасымалдау арнасы жойылды
Жамбыл облысында полицейлер синтетикалық есірткі тасымалдау әрекетін әшкереледі
16:57, 16 қыркүйек 2025
Жамбыл облысында полицейлер синтетикалық есірткі тасымалдау әрекетін әшкереледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: