#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
471.45
547.21
6.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
471.45
547.21
6.63
Қоғам

Маңғыстауда 25 мамыр қарсаңында түлектерге тәртіп пен қауіпсіздік талаптары түсіндірілді

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.05.2026 09:41 Фото: pexels
Ақтау қаласында "Заң мен тәртіп" қағидаты аясында "Заң мен тәртіп – қауіпсіз балалық шақ кепілі" тақырыбында семинар ұйымдастырылды.

Іс-шараға оқушылар, ата-аналар, педагогтер және құзырлы орган өкілдері қатысты. Семинар барысында балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу және құқықтық сауаттылықты арттыру мәселелері кеңінен талқыланды.

Сонымен қатар интернет қауіпсіздігі, жол қозғалысы ережелерін сақтау, қоғамдық орындардағы тәртіп және зиянды әдеттердің денсаулыққа кері әсері жөнінде түсіндіру жұмыстары жүргізілді.

Мамандар оқу жылының аяқталуына байланысты жоғары сынып оқушыларының қауіпсіздігіне ерекше назар аударды. Биыл өңірде 9-сыныпты 16 мыңға жуық оқушы, ал 11-сыныпты 10 мыңнан астам түлек аяқтайды.

Осыған байланысты 25 мамыр — соңғы қоңырау кезінде қоғамдық тәртіпті сақтау, жол қауіпсіздігін қатаң ұстану, заңбұзушылықтарға жол бермеу және кәмелетке толмағандардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажеттігі айтылды.

Іс-шара барысында қатысушылар мамандарға сұрақтарын қойып, құқықтық және профилактикалық бағыттағы кеңестер алды. Мұндай кездесулер жастар арасында құқықтық мәдениетті қалыптастыруға, жауапкершілікті арттыруға және қауіпсіз қоғам құруға бағытталған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Прокуратураның ұйымдастыруымен аудандық ата-аналар жиналысы өткізілді. 02.05.2025 жылы «Заң және тәртіп» қағидаты және «Бақытты балалық шақ» жобасы аясында Жамбыл ауданы прокуратурасының ұйымдастыруымен аудандық ата-аналар жиналысы өткізілді. Іс-шараға аудандық прокуратура, ішкі істер органдарының қызметкерлері, жергілікті атқарушы орган өкілдері, білім беру ұйымдарының педагогтары мен ата-аналар қатысты. Жиында қоғамдағы түйткілді мәселелер қозғалып, жасөспірімдердің аутодеструктивті мінез құлыққа ұшырау себептері және оның алдын алу шаралары талқыланды. Аталған іс-шарада спикер ретінде арнайы шақырылған Жамбыл облысы білім басқармасының «Психологиялық қолдау орталығы» директорының орынбасары М. Ермекбаева балалардың психологиясы, олармен қалай дұрыс жұмыс жасау қажеттігі туралы ақыл-кеңес берсе, ауданның бас имамы Д. Құттыбаев ұрпақ тәрбиесіндегі исламның рөлі туралы ой қозғады. Аудан прокуратурасының бастамасымен әр мектептерде педагог және ата-аналармен психологиялық кездесулер жалғасуда.
11:04, 05 мамыр 2025
Прокуратураның ұйымдастыруымен аудандық ата-аналар жиналысы өткізілді
Дрон, дроны, беспилотный летательный аппарат, беспилотник, беспилотники, БПЛА
12:24, 23 шілде 2025
Павлодарда дрондардың көмегімен 200 құқық бұзушылықтың жолы кесілді
Бүгін Жамбыл ауданында білім бөлімінің ұйымдастыруымен &quot;Заң және тәртіп&quot; қағидасы аясында &quot;Адал ұрпақ – ұлт болашағының кепілі&quot; тақырыбында аудан жастарының форумы өтті.
16:46, 27 ақпан 2025
Жамбыл ауданында "Адал ұрпақ – ұлт болашағының кепілі" атты жастар форумы өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Как казахстанка сенсационно сокрушила чемпионку Азии и выиграла медаль ЧА: видео
11:12, Бүгін
Как Назым Махмутова сенсационно сокрушила чемпионку Азии и выиграла медаль ЧА: видео
Тайсон Фьюри и Златан Ибрагимович
11:04, Бүгін
Тайсон Фьюри проведёт выставочный бой против Златана Ибрагимовича
Казахстанские таеквондисты гарантированно выиграли ещё две медали чемпионата Азии
10:43, Бүгін
Казахстанские таеквондисты обеспечили себе ещё две медали на чемпионате Азии
Казахстанские спортсмены завоевали две медали на престижном турнире по велоспорту на треке
10:20, Бүгін
Казахстанские спортсмены завоевали две медали на престижном турнире по велоспорту на треке
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: