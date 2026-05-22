Алматыда шіркей қаптады: билік күтпеген себепті атады
Биыл Алматыны шіркей басты. Қала әкімдігі бұған мамыр айындағы нөсер жауын мен одан кейінгі күннің күрт жылынуы себеп болғанын айтып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ж. Жиембаев атындағы Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми-зерттеу институтының мәліметінше, жоғары ылғалдылық пен жылы ауа райы өсімдіктердің тез өсуіне әсер еткен.
Мамандардың айтуынша, осындай климаттық және биологиялық факторлардың үйлесуі жәндіктер дернәсілдерінің жылдам көбеюіне қолайлы жағдай жасаған.
"Санитарлық-энтомологиялық мониторинг нәтижелері бойынша рұқсат етілген препараттарды қолдана отырып, дезинсекциялық шаралар белгіленді. Қалыптасқан жағдай Алматы қаласының Экология және қоршаған орта басқармасының бақылауында", – деп хабарлады Алматы әкімдігі Zakon.kz тілшісіне 2026 жылғы 21 мамырда.
