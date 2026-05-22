Атырауға үш өңірдің полицейлері жиналды: қалада алыпқашпа сөз көбейіп, жұрт дүрлігуде
Әлеуметтік желілерде басқа өңірлердің нөмірі тағылған полиция көліктері туралы ақпарат тез тарады. Әсіресе жүргізушілер арасында шетелдік тіркеудегі, яғни "армян" және "грузин" нөмірлі көліктерге жаппай тексеру жүргізіліп жатыр деген әңгіме қызу талқыланды. Мессенджерлерде мұндай рейдтердің мақсаты – айыппұл салу және осындай көліктерге шектеу енгізу болуы мүмкін деген ақпарат тараған.
Сондай-ақ полиция қызметкерлері жүргізушілердің құжаттарын, сақтандыру полистерін, дәрі қобдишасы мен өрт сөндіргіштің бар-жоғын тексеріп жатқаны айтылды.
Бейресми мәлімет бойынша, Атырауда шетелдік тіркеудегі 5 мыңнан астам көлік бар. Олардың көбі Грузия мен Арменияда тіркелген.
Кейін белгілі болғандай, Атырауға қосымша полиция күштері Астанадан, сондай-ақ Қарағанды және Қостанай облыстарынан келген.
Атырау облыстық Полиция департаменті бұл күшейтілген бақылау 21-23 мамыр аралығында өтіп жатқан "Стоп-құқықбұзушылық" жедел алдын алу іс-шарасына байланысты екенін түсіндірді. Арнайы операция полицияның кешенді және қосымша күштерінің бірыңғай саптық жиынынан кейін басталған.
Полицияның мәліметінше, негізгі мақсат – құқықбұзушылықтың алдын алу, қоғамдық тәртіпті сақтау және жол қауіпсіздігін күшейту.
"Іс-шара қылмыстық жағдайды тұрақтандыруға, құқықбұзушылық санын азайтуға, азаматтардың құқықтық сауатын арттыруға және қауіпсіз орта қалыптастыруға бағытталған", – деп хабарлады Полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Сонымен қатар ведомство өкілдері құқықбұзушылықтардың алдын алуға, арандатушылықтарға жол бермеуге және кез келген оқиғаға жедел әрекет етуге ерекше назар аударылып жатқанын айтты. Рейд кезінде барлық полиция бөлімшелері бірлесіп жұмыс істеп, заң талаптарын қатаң сақтайтыны да атап өтілді.