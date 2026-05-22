#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
471.45
547.21
6.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
471.45
547.21
6.63
Қоғам

Астанада LRT-ға мінген оқушылар көпшілікке ерекше көңіл-күй сыйлады

Әлеуметтік желі, Астана, LRT, оқушылар, Ақ бантик, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.05.2026 19:31 Сурет: Instagram/astana_akimdigi_akimat_astana
LRT-ға мінген Астанадағы мектептердің бірінің түлектері вагонда қойылым қойып, көпшілікке ерекше көңіл-күй сыйлады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 22 мамырда Астана қалалық әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлады:

"Астанадағы №91 мектеп-гимназиясы түлектері соңғы қоңырау қарсаңында ерекше форматтағы әсерлі музыкалық флешмоб ұйымдастырды. Жас түлектер балалық шақпен қоштасу мен ақ арманның символына айналған Мұхтар Шахановтың "Ақ бантик" әнін елордадағы LRT вагонында орындап, көпшілікке ерекше көңіл күй сыйлады".

Түлектердің айтуынша, білім ордасының маңынан бой көтерген LRT олар үшін тек заманауи көлік инфрақұрылымының нысаны ғана емес, Астананың қарқынды дамуы мен болашаққа ұмтылысының белгісі. Сондықтан мектеппен қоштасу сәтін қаланың жаңа даму кезеңімен байланыстыру идеясы оқушылар тарапынан үлкен қолдау тапқан.

Ақ жейде мен ақ бантик таққан түлектердің ән орындауы жолаушыларға ерекше әсер қалдырды. Ән арқылы олар мектеп қабырғасындағы балалық шақпен қоштасу сезімін, ұстаздарға деген алғысын, туған қалаға деген сүйіспеншілігін және болашаққа деген сенімін жеткізуге тырысты.

"Түлектеріміздің тарихи мектеп бітіру сәті мен LRT-ның іске қосылу кезеңі қатар келіп отыр. Осы орайда біз ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп, жастардың туған қалаға деген құрметін көрсету мақсатында осындай ерекше іс-шара ұйымдастырдық. Бұл түлектердің есте қаларлық сәттерінің бірі болады деп сенеміз", – деді мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Гүлнәр Ахметова.

Айта кетейік, биыл Астанада 16 мыңнан астап түлек мектеп бітіреді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
LRT, Астана, өрт
17:16, 28 мамыр 2025
Астанада LRT құрылыс алаңында өрт болды
Астанинский легкорельсовый транспорт, ЛРТ, LRT, строительство ЛРТ, строительство LRT, железнодорожный общественный транспорт, станция ЛРТ, станции ЛРТ, станция LRT, станции LRT, проект ЛРТ, проект LRT
12:56, 12 мамыр 2026
Астанада LRT желісінің ресми іске қосылу күні белгілі болды
Астана прокуратурасы, Астана қаласындағы мектеп, мұғалім, жалақы
11:00, 07 қараша 2023
Астанадағы мектептердің бірінде мұғалімдерге екі ай бойы жалақы төленбеген
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
19:57, Бүгін
Григорий Ломакин вышел в финал парного турнира в Индии
Фото: ФК &quot;Сабах&quot;
19:54, Бүгін
"Сабах" без Стаса Покатилова переиграл "Туран" в матче чемпионата Азербайджана
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
19:15, Бүгін
"Барыс" продлил контракт с самым результативным защитником команды Уолшем
Фото: ФК &quot;Тараз&quot;
18:59, Бүгін
"Тараз" обыграл "Арыс" в матче Первой лиги
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: