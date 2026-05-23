Атырауда мұғалім әйелді жауыздықпен өлтіру ісі сотқа жетті
Атырауда мұғалім әйелдің жантүршігерлік өліміне қатысты іс сотқа жолданды. Тергеу нұсқасы бойынша, әйелді өз күйеуі өлтірген. Ерлі-зайыпты 13 жыл бірге тұрған, деп хабарлайды Zakon.kz.
КТК телеарнасының мәліметінше, қайғылы оқиға түнде болған. Іс материалдарында 63 жастағы Сәрсен Өтеулиевтің жанында бала болған кезде жұбайына шабуыл жасағаны айтылған. Сараптама әйелдің денесіне кемінде 11 жерден пышақ жарақаты салынғанын анықтаған. Тергеушілер қылмыс қасақана жасалды деп есептейді. Сондай-ақ күдіктінің сол сәтте мас болмағаны көрсетілген.
"Күйеуінің төрт баласы болды, тағы екеуін бірге тәрбиеледі. Алты баланың бәрін де осы кісі өсірді. Ешқашан олардың арасында жанжал болды дегенді естімедік. Оқиғадан кейін бәріміз есеңгіреп қалдық. Бұған дейін ештеңе білмедік", – деді Муслима Елеусінованың туысы.
Қаза тапқан Әлия Елеусінова 58 жаста болған. Ол білім беру саласында шамамен 40 жыл еңбек еткен. Сот отырысында айыпталушы кінәсін мойындады.
"Мойындаймын, бәрін мойындаймын. Полицияны да, жедел жәрдемді де өзім шақырдым", – деді сотталушы.
