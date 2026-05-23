Алматыда 23 мамырдан бастап үш көшеде біржақты қозғалыс енгізілді
Сондай-ақ Жуков көшесінде (оңтүстік бағытта) және Манаев көшесінде (солтүстік бағытта) Затаевич көшесінен Ахмедьяров көшесіне дейінгі аралықта біржақты қозғалыс ұйымдастырылады. Бұл туралы қалалық Жол қозғалысы және жолаушылар көлігін ұйымдастыру басқармасының өкілдері айтты.
Шешім Алматы қаласы Полиция департаментінің әкімшілік полиция басқармасымен бірлесіп жүзеге асырылуда. Ол көлік жүктемесін азайтуға, көше-жол желісінің өткізу қабілетін арттыруға және жолдағы шиеленісті жағдайлар санын төмендетуге бағытталған.
Өзгеріс қазіргі көлік жағдайын талдау және аудан тұрғындарының өтінішін ескере отырып қабылданды.
Басқарма өкілдерінің мәліметінше, біржақты қозғалыс пилоттық режимде енгізіледі. Оның тиімділігіне жүргізілген мониторинг қорытындысы бойынша алдағы шешімдер қабылданады.