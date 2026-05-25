Қоғам

Жетісу облысында ауылға кіріп кеткен қонжыққа қатысты алаңдатарлық қауесеттер тарады

Жетісу облысында ауылға кіріп кеткен қонжыққа қатысты алаңдатарлық қауесеттер тарады, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.05.2026 11:54 Сурет: pexels
2026 жылғы 23 мамыр, сенбіден бері Сарыөзек ауылына кіріп кеткен қонжықты іздеу жұмыстары жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жергілікті тұрғындардың бірі ауылда жүрген қоңыр қонжықты көлікпен қуып, видеоға түсіріп алған. Алайда кішкентай жыртқыш ауыл көшелерінің біріне кіріп кетіп, көзден ғайып болған.

Оқиға әлеуметтік желіде жылдам тарап, қызу талқыға түсті.

Желідегі кейбір ағайын өлексенің суреті тарағанын айтып, қонжықтың әлдеқашан өлтірілгенін жазған.

"Өкінішке қарай, оны өлтіріп тастапты. Суреттері де тарап кетті", – деп жазған пікір қалдырушылар.

25 мамыр күні Zakon.kz тілшісі жағдайдың мән-жайын нақтылау үшін Жетісу облысы әкімдігінің баспасөз қызметіне жүгінген.

Ведомство мәліметінше, қонжықты іздеуге табиғатты қорғау полициясының қызметкерлері, Төтенше жағдайлар департаменті мамандары, орман шаруашылығы қызметкерлері, әкімдік өкілдері мен ветеринарлық қызмет жұмылдырылған.

"Іздеу жұмыстары тағы бірнеше күн жалғасады. Егер аю табылмаса, онда ол өзінің табиғи мекен ету ортасына аман-есен оралған болуы мүмкін. Тұрғындардан түрлі қауесетке сенбей, тек ресми әрі тексерілген ақпаратқа ғана жүгінуді сұраймыз. Іздеу нәтижесі туралы азаматтарға міндетті түрде хабарланады", – деді Жетісу облысы әкімінің кеңесшісі Мәди Шәкенов.

Ал қонжықтың өлтірілгені туралы ақпарат ресми түрде расталмады.

"Таралған фотосуретте аюдың өлі денесі бейнеленгені туралы ақпарат шындыққа сәйкес келмейді. Бұл сурет жасанды интеллект көмегімен жасалған. Қазіргі уақытта жануарды іздеу жұмыстары жалғасуда", – деп мәлімдеді ведомство өкілдері.

Бұған дейін Жоңғар-Алатау ұлттық паркінде аю адамдар тұратын үйге кірмек болғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
