#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
470.8
545.99
6.6
Қоғам

ҰҚК есірткі жеткізудің 11 арнасын жойды: 26 адам ұсталды

Ұлттық қауіпсіздік комитеті есірткі құралдарының заңсыз айналымына қарсы күрес жұмыстарын жалғастырып жатыр., сурет - Zakon.kz жаңалық 25.05.2026 13:03 Сурет: ҚР ҰҚК баспасөз қызметі
Ұлттық қауіпсіздік комитеті есірткі құралдарының заңсыз айналымына қарсы күрес жұмыстарын жалғастырып жатыр.

Ведомство мәліметінше, 2026 жылдың сәуір айынан бері есірткі жеткізудің 9 халықаралық және 2 өңірлік арнасының жолы кесіліп, бір фитозертхананың қызметі тоқтатылған.

Ақтау қаласының әуежайында денесінде жалпы салмағы 1 келі болатын 114 апиын капсуласын алып өтпек болған шетелдік азамат ұсталды.

Сондай-ақ Астана әуежайында Оңтүстік Азия елдерінің бірінен 12 келі гашиш майын жеткізген қазақстандық қолға түсті.

Бұдан бөлек, құқық қорғау органдары "көкнәр сабанын" контрабандалық жолмен тасымалдауға, таратуға және одан есірткі өндіруге қатысы бар деген күдікпен тұрақты қылмыстық топтың әрекетінің жолын кесті.

Жүргізілген операциялар барысында 3,4 келі апиын, 9 келі гашиш, 11,4 келі синтетикалық есірткі, 18,5 келі гашиш майы, 26,4 келі марихуана, 110 грамм кокаин, 20 тонна көкнәр сабаны және 150 литрден астам прекурсор тәркіленді.

Аталған құқық бұзушылықтарға қатысы бар деген күдікпен Қазақстанның 23 азаматы мен 3 шетелдік ұсталды.

Қазіргі уақытта барлық дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр. Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жарияланбайды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ҰҚК Ақтау қаласына есірткі жеткізудің ірі арнасын жойды
14:37, 20 қараша 2024
ҰҚК Ақтау қаласына есірткі жеткізудің ірі арнасын жойды
ҰҚК баспасөз қызметі ақпарат берді
11:22, 19 желтоқсан 2025
"999" таңбасы: ҰҚК шетелдік азаматты ұстады және Қазақстан шекарасындағы есірткі арнасын жойды
Ұлттық қауіпсіздік комитеті өткен жылдың соңында «Солтүстік бағдар» деп аталатын халықаралық есірткі жеткізу арнасының жолын кесу бойынша операцияны іске асырды.
12:19, 03 мамыр 2024
ҰҚК арнайы операциясы: Ауғанстандық есірткіні Қазақстан арқылы Еуропаға жеткізбек болған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Дружба с МОК и судейские скандалы: итоги первого полугодия Головкина во главе World Boxing
15:17, Бүгін
Дружба с МОК и судейские скандалы: итоги первого полугодия Головкина во главе World Boxing
Соса может вернуться в насале июня
15:16, Бүгін
Инсайдер пишет о возвращении в строй после травмы легионера "Актобе" Даниэля Сосы
Айбота Ертайкызы
14:57, Бүгін
Айбота Ертайкызы стала серебряным призёром ЧА: "золото" и "бронза" у Узбекистана
&quot;Актобе&quot; попрощался с бразильцем
14:45, Бүгін
"Актобе" расторг контракт с бразильцем Гауденсио, который не провёл за клуб ни одного матча
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: