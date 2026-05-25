#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
472.48
550.06
6.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
472.48
550.06
6.59
Қоғам

Құрбан айт-2026: Қазақстанда мал бағасы өсіп барады

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.05.2026 22:13 Фото: primeminister.kz
Құрбан айт қарсаңында Қазақстанда құрбандыққа шалынатын мал бағасы айтарлықтай өсті. Бір жыл ішінде кей өңірлерде қой, ешкі және ірі қара мал құны ондаған пайызға қымбаттаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

EnergyProm.kz сарапшыларының есебінше, 2026 жылдың сәуір айының қорытындысы бойынша Қазақстанда ірі қара мал бағасы өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 15,6% өскен. Сондай-ақ жылқы бағасы – 9%, қой бағасы 8,8% көтерілген.

Ірі қара мал бағасының ең жоғары өсімі Абай облысында тіркелді — бір жылда бірден 42% артқан. Сонымен қатар Қарағанды облысында баға 32,3%, Түркістан облысында 30,3%, Қостанай облысында 28,8% көтерілген.

Жылқы бағасының ең үлкен өсімі Абай облысында (38,8%) және Маңғыстау облысында (24,5%) байқалды. Ал қой бағасы қайтадан Абай облысында 42%, Атырау облысында 28,7% өскен.

Соңғы жылдардағы динамикаға қарағанда, бағаның өсу қарқыны дәл 2026 жылы күшейген. Егер 2023–2025 жылдары ірі қара мал бағасы 12 ай ішінде 4%-дан 6%-ға дейін ғана өссе, қазір бұл көрсеткіш 15,6%-ға жеткен. Осындай үрдіс қой және жылқы шаруашылығы салаларында да байқалады.

Биыл наурыз айында ел нарықтарында бір сиырдың орташа бағасы 490 мың теңге, бұқа — 527 мың теңге, жылқы — 581 мың теңге болған. Ауыл шаруашылығы жануарларының ішінде ең қымбаты түйе болып шықты — оның бағасы 800 мың теңгеден асқан.

Қой орта есеппен 77 мың теңгеге, қошқар 86 мың теңгеге, ал ешкі 46 мың теңгеге сатылып жатыр.

Жалпы, Қазақстанның мал шаруашылығы нарығы мал басы саны жағынан да, құны жағынан да кеңейіп келеді. Алайда ұсыныстың өсуімен қатар баға қысымы да күшейіп отыр, әсіресе маусымдық сұранысқа байланысты сегменттерде. Құрбан айттың жақындауына байланысты халық шығыны алдағы уақытта тағы да артуы мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
2026 жылы мұсылмандардың қасиетті Құрбан айт мерекесі 27–29 мамыр аралығында атап өтіледі. Бұл күндері дәстүр бойынша құрбандық шалу рәсімі орындалады. Құрбандыққа тек қой ғана емес, сиыр, ешкі немесе түйе де шалынады, алайда көпшілік көбіне қойды таңдайды. Zakon.kz нарықтағы бағаны зерттеп көрді.
16:12, Бүгін
Құрбан айт-2026: мереке қарсаңында қой бағасы қанша?
Баран, бараны, овца, овцы, скотоводство, животноводство
13:10, 05 маусым 2025
Құрбан айт қарсаңында қойға деген сұраныс артып келеді: биылғы баға мен мал таңдаудың шарттары
Бұқтырылған ет қымбаттады
16:02, 19 қазан 2023
Қазақстанда бұқтырылған еттің бағасы күрт қымбаттады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: UFC
23:35, Бүгін
"Мне наконец-то оказали честь": Макгрегор сообщил, что заключил новый контракт с UFC
Фото: WTA
23:05, Бүгін
Елена Рыбакина рассказала, как справляется с жарой на "Ролан Гаррос"
Фото: krasavafc.com
22:36, Бүгін
"Ордабасы" хочет подписать кипрского защитника
Фото: UFC
22:10, Бүгін
Анонсированы первые бои на дебютный турнир UFC в Сербии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: