Құрбан айт-2026: Қазақстанда мал бағасы өсіп барады
EnergyProm.kz сарапшыларының есебінше, 2026 жылдың сәуір айының қорытындысы бойынша Қазақстанда ірі қара мал бағасы өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 15,6% өскен. Сондай-ақ жылқы бағасы – 9%, қой бағасы 8,8% көтерілген.
Ірі қара мал бағасының ең жоғары өсімі Абай облысында тіркелді — бір жылда бірден 42% артқан. Сонымен қатар Қарағанды облысында баға 32,3%, Түркістан облысында 30,3%, Қостанай облысында 28,8% көтерілген.
Жылқы бағасының ең үлкен өсімі Абай облысында (38,8%) және Маңғыстау облысында (24,5%) байқалды. Ал қой бағасы қайтадан Абай облысында 42%, Атырау облысында 28,7% өскен.
Соңғы жылдардағы динамикаға қарағанда, бағаның өсу қарқыны дәл 2026 жылы күшейген. Егер 2023–2025 жылдары ірі қара мал бағасы 12 ай ішінде 4%-дан 6%-ға дейін ғана өссе, қазір бұл көрсеткіш 15,6%-ға жеткен. Осындай үрдіс қой және жылқы шаруашылығы салаларында да байқалады.
Биыл наурыз айында ел нарықтарында бір сиырдың орташа бағасы 490 мың теңге, бұқа — 527 мың теңге, жылқы — 581 мың теңге болған. Ауыл шаруашылығы жануарларының ішінде ең қымбаты түйе болып шықты — оның бағасы 800 мың теңгеден асқан.
Қой орта есеппен 77 мың теңгеге, қошқар 86 мың теңгеге, ал ешкі 46 мың теңгеге сатылып жатыр.
Жалпы, Қазақстанның мал шаруашылығы нарығы мал басы саны жағынан да, құны жағынан да кеңейіп келеді. Алайда ұсыныстың өсуімен қатар баға қысымы да күшейіп отыр, әсіресе маусымдық сұранысқа байланысты сегменттерде. Құрбан айттың жақындауына байланысты халық шығыны алдағы уақытта тағы да артуы мүмкін.