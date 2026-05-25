Құрбан айт-2026: мереке қарсаңында қой бағасы қанша?
Қойдың танымал болуы оның басқа мал түрлерімен салыстырғанда арзандығымен және күтіп-бағудың жеңілдігімен байланысты. Мәселен, түйенің бағасы кемінде 1 млн теңге болса, сиыр шамамен 500 мың теңге тұрады.
Ал қой бірнеше жылдан бері ең қолжетімді нұсқа болып қалып отыр. Мереке жақындаған сайын оған деген сұраныс бірнеше есе артады.
Мәселен, Петропавл қаласында бір сатушы қойын 60 мың теңгеге ұсынған. Көкшетауда "жақсы қой" 50 мың теңгеден сатылуда. Ал Петропавлда семіз қойлар 90 мың теңгеге дейін бағаланған.
Алматыда бағалар одан да жоғары. Мұнда алты айдан бір жасқа дейінгі тоқтылар 110 мың теңгеге дейін жетеді.
Жалпы алғанда, ел бойынша қой бағасы орта есеппен 35 мыңнан 90 мың теңгеге дейін ауытқиды. Баға айырмашылығы малдың тұқымы, жасы және салмағына байланысты.
Өткен жылмен салыстырғанда медианалық баға айтарлықтай өзгермеген.
Кімдерге құрбандық шалу міндет емес:
- балаға;
- ақыл-есі кем адамдарға;
- мал сатып алуға жағдайы жоқ адамдарға.
Қандай мал құрбандыққа жарайды:
- қой мен ешкі (кемінде 1 жас);
- сиыр, бұқа (кемінде 2 жас);
- түйе (кемінде 5 жас).
Мал толық сау болуы тиіс және мынадай кемшіліктері болмауы керек: соқырлық, қатты арықтық, құлақ немесе құйрықтың үштен бірінен көп бөлігі жоқ болуы, сынған мүйіз, ақсау немесе ауыр ауру белгілері.
Қойды бір адам шалады, ал сиыр мен түйеге дейін жеті адам ортақтасып құрбандық шала алады.