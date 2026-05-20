Құрбан айт: Астанада құрбандық шалу рәсімі өтетін орындар белгіленді
Астанада биыл 27-29 мамыр аралығында өтетін Құрбан айт күндері құрбандық шалынатын арнайы орындар белгіленді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Елорда әкімдігі ресми сайтының жазуынша, Айт намазы 27 мамырда таңғы сағат 06:00-де қаланың барлық мешітінде оқылады.
Құрбандық шалу рәсімі күн сайын сағат 07:00-ден 18:00-ге дейін тек ресми түрде бекітілген орындарда ғана жүргізіледі.
Осы мақсатта елордада бес мамандандырылған алаң белгіленді:
- Байқоңыр ауданы: "Шанхай" базары – Алаш тас жолы, 34/6;
- "Баракат" базары – А 369 көшесі, 10;
- "Жайлау" базары – Алаш тас жолы, Ц 313 көшесі;
- "Шәушен" шаруа қожалығы – Алаш тас жолы, 136Б.
- Алматы ауданы: "Ет-Хан" ет цехы – Теміржолшылар тұрғын алабы, Ақжар көшесі, 20.
"Құрбандық шалу рәсімін арнайы белгіленген орындардан тыс жерде өткізуге болмайды. Мереке қарсаңында тұрғындар санитарлық-эпидемиологиялық және ветеринариялық талаптарды сақтауы қажет. Мамандар етті тек тексерілген орындардан сатып алуды, өнімнің сақталу жағдайына назар аударуды, сондай-ақ жеке гигиена мен санитарлық қауіпсіздік ережелерін сақтауды ұсынады", делінген хабарламада.
Сонымен қатар, мал союдан қалған қалдықтарды белгіленген тәртіппен кәдеге жарату қажет, оларды қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған контейнерлерге тастауға тыйым салынады.
Бұған дейін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы (ҚМДБ) 2026 жылғы Құрбан айт мерекесіне арналған айт намазының кестесін жариялаған болатын.
