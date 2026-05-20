#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
471.77
547.25
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
471.77
547.25
6.6
Қоғам

Құрбан айт: Астанада құрбандық шалу рәсімі өтетін орындар белгіленді

Қой, Астана, құрбандық, Құрбан айт, құрбандық шалу, орындар , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.05.2026 19:46 Сурет: pixabay
Астанада биыл 27-29 мамыр аралығында өтетін Құрбан айт күндері құрбандық шалынатын арнайы орындар белгіленді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Елорда әкімдігі ресми сайтының жазуынша, Айт намазы 27 мамырда таңғы сағат 06:00-де қаланың барлық мешітінде оқылады.

Құрбандық шалу рәсімі күн сайын сағат 07:00-ден 18:00-ге дейін тек ресми түрде бекітілген орындарда ғана жүргізіледі.

Осы мақсатта елордада бес мамандандырылған алаң белгіленді:

  • Байқоңыр ауданы: "Шанхай" базары – Алаш тас жолы, 34/6;
  • "Баракат" базары – А 369 көшесі, 10;
  • "Жайлау" базары – Алаш тас жолы, Ц 313 көшесі;
  • "Шәушен" шаруа қожалығы – Алаш тас жолы, 136Б.
  • Алматы ауданы: "Ет-Хан" ет цехы – Теміржолшылар тұрғын алабы, Ақжар көшесі, 20.
"Құрбандық шалу рәсімін арнайы белгіленген орындардан тыс жерде өткізуге болмайды. Мереке қарсаңында тұрғындар санитарлық-эпидемиологиялық және ветеринариялық талаптарды сақтауы қажет. Мамандар етті тек тексерілген орындардан сатып алуды, өнімнің сақталу жағдайына назар аударуды, сондай-ақ жеке гигиена мен санитарлық қауіпсіздік ережелерін сақтауды ұсынады", делінген хабарламада.

Сонымен қатар, мал союдан қалған қалдықтарды белгіленген тәртіппен кәдеге жарату қажет, оларды қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған контейнерлерге тастауға тыйым салынады.

Бұған дейін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы (ҚМДБ) 2026 жылғы Құрбан айт мерекесіне арналған айт намазының кестесін жариялаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Халықаралық симпозиум, Алтын Орда, қарар, ғалымдар, Астана
20:03, 20 мамыр 2026
Алтын Орда мұрасы: Астанада әлемнің жетекші ғалымдары қарар қабылдады
Құрбандық шалу
18:15, 26 маусым 2023
Құрбан айт: Астанада құрбандық шалынатын орындар анықталды
Астанада Құрбан айтта құрбандық шалу орындары анықталды
12:13, 07 маусым 2024
Астанада Құрбан айтта құрбандық шалу орындары анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Илия Топурия
02:59, 21 мамыр 2026
Топурия жестко высказался о Царукяне
Александр Усик
02:27, 21 мамыр 2026
Победитель боя Усик – Верхувен получит специальный пояс от WBC
Майкл Веккьоне
01:48, 21 мамыр 2026
Лучший снайпер "Барыса" перейдёт в нижегородское "Торпедо"
Аружан Сагандыкова
01:14, 21 мамыр 2026
Аружан Сагандыкова вылетела на старте турнира в Армении
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: