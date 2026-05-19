Қоғам

ҚМДБ Құрбан айт намазының уақытын белгіледі

Фото: Zakon.kz
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы (ҚМДБ) 2026 жылғы Құрбан айт мерекесіне арналған айт намазының кестесін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Айт намазы 2026 жылы 27 мамырға сәйкес келеді.

Кестеге сәйкес, Астана, Алматы және Шымкент қалаларында айт намазы сағат 06:00-де оқылады. Сондай-ақ дәл осы уақытта намаз Ақмола, Алматы, Жамбыл, Қостанай, Қызылорда, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Түркістан, Шығыс Қазақстан облыстарында, сондай-ақ Абай, Жетісу және Ұлытау облыстарында өтеді.

Ал Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Қарағанды және Маңғыстау облыстарында айт намазы сағат 06:30-да басталады.

ҚМДБ мәліметінше, һижри күнтізбе бойынша зүл-хижжа айы 18 мамырда басталған. Осыған сәйкес 2026 жылы Арафа күні 26 мамырға, ал Құрбан айттың бірінші күні 27 мамырға түсіп отыр.

ҚМДБ сайтында сондай-ақ былай делінген:

"Мүмкіндігі бар мұсылмандар үшін Құрбан айттың алғашқы үш күні ішінде құрбан шалу – уәжіп болып саналады".

Еңбек кодексіне сәйкес, Құрбан айттың бірінші күні ресми демалыс күні болып есептеледі. Осыған байланысты қазақстандықтар үшін қосымша демалыс күні 27 мамырға сәйкес келеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
