ҚМДБ Құрбан айт намазының уақытын белгіледі
Айт намазы 2026 жылы 27 мамырға сәйкес келеді.
Кестеге сәйкес, Астана, Алматы және Шымкент қалаларында айт намазы сағат 06:00-де оқылады. Сондай-ақ дәл осы уақытта намаз Ақмола, Алматы, Жамбыл, Қостанай, Қызылорда, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Түркістан, Шығыс Қазақстан облыстарында, сондай-ақ Абай, Жетісу және Ұлытау облыстарында өтеді.
Ал Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Қарағанды және Маңғыстау облыстарында айт намазы сағат 06:30-да басталады.
ҚМДБ мәліметінше, һижри күнтізбе бойынша зүл-хижжа айы 18 мамырда басталған. Осыған сәйкес 2026 жылы Арафа күні 26 мамырға, ал Құрбан айттың бірінші күні 27 мамырға түсіп отыр.
ҚМДБ сайтында сондай-ақ былай делінген:
"Мүмкіндігі бар мұсылмандар үшін Құрбан айттың алғашқы үш күні ішінде құрбан шалу – уәжіп болып саналады".
Еңбек кодексіне сәйкес, Құрбан айттың бірінші күні ресми демалыс күні болып есептеледі. Осыған байланысты қазақстандықтар үшін қосымша демалыс күні 27 мамырға сәйкес келеді.