Қоғам

Жекеменшік лагерьлер санитарлық қорытындысыз жұмыс істеген – Денсаулық сақтау министрі

Дети, ребенок, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.05.2026 11:54 Фото: pexels
Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова 2026 жылғы 26 мамырда өткен Үкімет отырысында балалардың жазғы демалыс лагерьлеріне жүргізілген тексеру нәтижелерін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, балалардың жазғы сауықтыру демалысын ұйымдастыратын әрбір мекеме маусым басталғанға дейін санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алуға міндетті. Бұл рәсім аясында ауыз су сапасы, бассейндер мен жағажай аймақтарындағы су, сондай-ақ ғимараттардағы микроклимат пен жарықтандыру деңгейі тексеріледі.

Биыл Оқу-ағарту министрлігінің мәліметі бойынша 187 жазғы сауықтыру ұйымын ашу жоспарланған. Алайда лагерьлердің дайындығы әлі де төмен деңгейде қалып отыр.

Қазіргі таңда нысандардың тек 53%-ы (99 лагерь) өтінім тапсырған. Оның ішінде балаларды қабылдауға тек 33%-ы (33 нысан) ғана дайын.

Ең төмен дайындық деңгейі мына өңірлерде тіркелген:

  • Қостанай облысы – 8% (12 нысанның 1-і);
  • Шығыс Қазақстан облысы – 17% (11 нысанның 2-і);
  • Қарағанды облысы – 27% (10 нысанның 3-і);
  • Алматы облысы – 38% (44 нысанның 17-сі);
  • Батыс Қазақстан облысы – 38% (16 нысанның 6-ы).

Сонымен қатар министрді рұқсат құжаттарынсыз жұмыс істеп жатқан жекеменшік лагерьлердің қызметі алаңдатып отыр.

Ақмарал Әлназарованың мәліметінше, әлеуметтік желілерге жүргізілген мониторинг барысында санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысыз қызмет көрсеткен 14 жекеменшік лагерь анықталған. Аталған деректер бойынша материалдар прокуратура, полиция және жергілікті атқарушы органдарға жолданып, тиісті шаралар қабылданған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
