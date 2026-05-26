Алматының тау кластері кәсіпкерліктің дамуына жаңа серпін береді
Бұл туралы Almaty Super Ski жобасына арналған қоғамдық тыңдауда Алматы қаласы Кәсіпкерлер палатасының өңірлік кеңесінің төрағасы Мақсат Қиқымов мәлімдеді. Оның айтуынша, бизнес қауымдастығы Алматының тау кластерін жүйелі түрде дамыту бастамасын толық қолдайды. Жоба тек туристік инфрақұрылым салумен шектелмей, заманауи сервистік экономиканы қалыптастыруға бағытталған.
"Алматының тау кластері – экономикалық дамудың қуатты қозғаушы күші, жаңа жұмыс орындарының көзі және отандық шағын және орта бизнеске ұзақ мерзімді серпін беретін маңызды жоба", – деді ол.
Мақсат Қиқымовтың сөзінше, жоба экономикаға мультипликативтік әсер беріп, бірнеше саланың дамуына қатар ықпал етеді. Атап айтқанда, қонақүй, мейрамхана, сауда және қызмет көрсету салалары қазақстандық өнімдерге тұрақты сұраныс қалыптастырады. Бұл фермерлік өнімдер, жиһаз, тоқыма бұйымдары, құрылыс материалдары және жергілікті өндіріс тауарларын дамытуға жаңа мүмкіндік ашады.
"Бүгін біз Алматының алдағы ондаған жылдағы экономикалық болашағын айқындайтын маңызды жоба туралы айтып отырмыз. Almaty Super Ski – қаланы Орталық Азиядағы ең ірі туристік, іскерлік және инвестициялық орталықтардың біріне айналдыруға бағытталған ауқымды стратегиялық бастама", – делінген баяндамада.
Жоба аясында салынатын нысандар отандық тауарларға тұрақты сұраныс қалыптастырады. Әсіресе азық-түлік, жиһаз, тоқыма өнімдері, құрылыс материалдары және басқа да жергілікті өнім өндірушілер үшін жаңа мүмкіндіктер пайда болады.
Сонымен қатар жобаның әлеуметтік-экономикалық әсері де айтарлықтай болмақ. Мыңдаған жаңа жұмыс орны ашылып, аралас салалардағы жұмыспен қамту деңгейі артады, салық түсімі көбейеді, қалалық инфрақұрылым дамиды және Алматының инвестициялық тартымдылығы күшейеді.
Бүгінде Алматының әлемдік деңгейдегі заманауи тау курортына және жыл бойы турист қабылдайтын халықаралық бағытқа айналуына толық мүмкіндігі бар екені айтылды.
Қоғамдық тыңдау барысында кәсіпкерлермен өткен кездесулер де мысал ретінде келтірілді. 2023 жылы Ақтау мен Атырауда мұнай сервистік секторындағы ірі компаниялармен кездесулерде бизнес өкілдері Қазақстан экономикасының негізгі қозғаушы күші әлі де мұнай екенін айтқан. Алайда мұнай өндірудің күрделенуі мен шығындардың артуы экономиканы әртараптандыру қажеттігін көрсетіп отырғаны атап өтілді.
Осыған байланысты қазір креативті индустриялар мен туризмді дамытуға басымдық беру аса маңызды екені айтылды. Себебі Алматы ел экономикасының елеулі бөлігін қалыптастырады, сондықтан қала үшін халықаралық туристерді тартатын жаңа жобалар өте қажет.
Қазіргі таңда Алматыда 70-тен астам инвестициялық жоба жүзеге асырылып жатыр. Болашақта бұл қонақүйлерге, мейрамханаларға және сервистік нысандарға тұрақты туристік ағын қажет болады. Сондықтан Almaty Super Ski секілді ірі жобалар кәсіпкерлерге табыс табуға, салық төлеуге және жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді.
Спикердің айтуынша, бұл жоба тек бүгінгі күн үшін емес, болашақ ұрпақ үшін де маңызды бастама. Сонымен қатар жобаны жүзеге асыру барысында қоғаммен және кәсіпкерлермен ашық диалог жүргізу, олардың ұсыныстары мен пікірлерін ескеру қажеттігі ерекше айтылды.
Кездесу барысында жоба жетекшілерінің тәжірибесіне де ерекше назар аударылды. Тау шаңғысы инфрақұрылымы мен туризм саласындағы тәжірибе осындай күрделі бастамаларды жүзеге асыруда маңызды рөл атқаратыны айтылды. Сондай-ақ заманауи технологиялар мен инфрақұрылымдық мүмкіндіктерді дамыту жобаны жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік береді.
"Бұл – қуатты экономикаға, мықты бизнеске және жаңа мүмкіндіктерге бастайтын жол", – деді ол.
Сөз соңында Мақсат Қиқымов Almaty Super Ski жобасы Алматының тау кластерін дамытуға, кәсіпкерлікті қолдауға және қаланың экономикалық әлеуетін арттыруға ықпал ететін маңызды бастама екенін атап өтті.