#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
477.48
555.83
6.65
Қоғам

Жетісу облысында 1 мыңнан астам алаяқтық сайт бұғатталды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.05.2026 15:02 Фото: Zakon.kz
Жыл басынан бері Жетісу облысында интернет-алаяқтықтың 171 фактісі тіркелді. Полиция қызметкерлері 104 қылмыстық істі аяқтап, оның 94-ін сотқа жолдады. Сонымен қатар 37 эпизодтан тұратын көпэпизодты қылмыстық іс те сот қарауына жіберілді.

Интернет кеңістігін мониторингтеу барысында 1000-ға жуық алаяқтық сайт анықталып, бұғатталды.

Сонымен қатар жыл басынан бері киберполиция қызметкерлері 10 адамнан тұратын екі дропперлер тобын ұстады.

Сотқа сегіз қылмыстық іс жолданды.

"Интернет-алаяқтар азаматтарды алдаудың тәсілдерін үнемі өзгертіп отырады. Сондықтан біздің басты міндетіміз — мұндай қылмыстарды ашумен қатар, олардың алдын алу. Бүгінде профилактикаға, тұрғындардың цифрлық сауаттылығын арттыруға және алаяқтық схемаларды жедел анықтауға ерекше көңіл бөлінуде. Азаматтарды сақ болуға, жеке деректері мен банк реквизиттерін бөгде адамдарға бермеуге шақырамыз", — деп атап өтті киберполиция қызметкерлері.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
14:57, 26 желтоқсан 2024
Алматы облысында алаяқтардың 200-ден астам сайты бұғатталды
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
16:55, 15 сәуір 2026
Жетісу облысында аса ірі көлемде шығын келтірген алаяқтың әрекеті әшкереленді
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции
12:33, 25 қыркүйек 2024
Павлодар облысында биыл мыңнан аса алаяқтық фактісі тіркелген
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Соболенко рассказала, как играет с дорогими украшениями
15:42, Бүгін
Как Соболенко играет в 32-х градусную жару в Париже с 23-ю каратами бриллиантов на шее
&quot;Казахстан - детский лепет на фоне провала соперников&quot;: в России заступились за Черчесова
15:27, Бүгін
"Казахстан - детский лепет на фоне провала соперников": в России заступились за Черчесова
Илия Топурия
15:04, Бүгін
"Я сломаю ему челюсть": Илия Топурия дал жестокий прогноз на бой с Арманом Царукяном
Боранбаев не поедет в Шымкент
14:47, Бүгін
Владелец "Кайрата" может не поехать в Шымкент на матч алматинского клуба с "Ордабасы"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: