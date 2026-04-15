#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
476.97
562.59
6.27
Оқиғалар

Жетісу облысында аса ірі көлемде шығын келтірген алаяқтың әрекеті әшкереленді

Фото: Zakon.kz
Жетісу облысында аса ірі көлемдегі алаяқтық фактісі бойынша қылмыстық істі тергеу аяқталды. Полиция қызметкерлері әйелдің заңсыз әрекеттерін әшкерелеп, оның пайдакүнемдік мақсатта ұйымдастырылған қылмыстық схемасының жолын кесті.

Тергеу барысында күдіктінің өзін табысты коммерциялық ұйымның басшысы ретінде таныстырып, екі азаматты алдап, оларды ұсақ мал жеткізуге байланысты жалған табысты бизнес-жобаға қатысуға көндіргені анықталды.

Алайда ол тауардың бар екені және компанияның қаржылық мүмкіндіктері туралы әдейі жалған ақпарат берген.

Қылмыстық жоспарды жүзеге асыру үшін заңды кәсіпкерлік қызметтің жалған көрінісі жасалған: жалған келісімшарттар рәсімделіп, қолдан жасалған құжаттар пайдаланылған, сондай-ақ банк несиесін алу әрекеттері жасалған.

Нәтижесінде жәбірленушілер несие рәсімдеп, ірі көлемдегі қаражатты күдікті бақылауындағы ұйымның шоттарына аударған. Алайда міндеттемелер орындалмаған — мал жеткізу іс жүзінде жүзеге асырылмаған. Алынған қаражат күдікті тарапынан жеке қажеттіліктеріне жұмсалып, оның бір бөлігі шетелге аударылып, қолма-қол ақшаға айналдырылған.

Келтірілген жалпы шығын көлемі 100 млн теңгеден асып, аса ірі мөлшерге жатады. Тергеу барысында жеткілікті дәлелдер жиналды: сот сараптамалары жүргізіліп, келісімшарттардың жалған екені және көрсетілген мүліктің жоқтығы дәлелденді. Күдіктінің әрекеттері аса ірі көлемде жасалған алаяқтық ретінде сараланды.

"Мұндай қылмыстар кәсіпкерлік қызметке деген сенімді төмендетіп, азаматтарға айтарлықтай зиян келтіреді. Алаяқтық схемаларды анықтау және олардың жолын кесу жұмыстары ерекше бақылауда", — деп атап өтті полиция өкілдері.

Сот күдіктіні кінәлі деп танып, 5 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Сонымен қатар осы мерзімге жеке ұйымдарда басшылық қызмет атқару құқығынан айырылды. Сотталушы сот залында қамауға алынды. Полиция азаматтарды инвестициялық және бизнес-жобаларға қатысу кезінде сақ болуға және қаржылық шешім қабылдар алдында барлық ақпаратты мұқият тексеруге шақырады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
