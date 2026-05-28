Көкшетаудағы ЖЭО құрылысының мерзімі қайта қаралды
2026 жылғы 28 мамырда ЕАЭО форумының кулуарында "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ басқарма төрағасы Нұрлан Жақыпов Қазақстанда салынатын үш жаңа ЖЭО-ның қашан пайдалануға берілетінін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Нұрлан Жақыповтың айтуынша, үш ЖЭО-ның құрылысымен "Самұрық-Энерго" компаниясы айналысып жатыр.
"Көкшетау ЖЭО-сын 2028 жылы пайдалануға беру жоспарланып отыр, ал Семей мен Өскемендегі ЖЭО-лар 2029 жылы іске қосылады", – деді ол.
Оның сөзінше, жобалар "Самұрық-Қазына" қорының қаражаты есебінен қаржыландырылып жатыр.
"Бізде ішінара тартылған қаражат бар, ішінара өз қаражатымыз пайдаланылады. Өздеріңіз білетіндей, қарыздық қаржыландыру – заманауи қаржылық және басқарушылық менеджменттің ажырамас бөлігі. "Самұрық-Қазына" қоры "Самұрық-Энерго" компаниясын қаржыландыратын болады. Қажетті қаражаттың бәрін бөлеміз. "Самұрық-Энерго" – табысты компания, ол пайда тауып отыр және қалыптастырып отырған еркін ақша ағынын қайта инвестициялайды. Қажет болған жағдайда қосымша қаржыландыруды, әрине, бас компания ретінде "Самұрық-Қазына" жүзеге асырады. Қазір нақты айту қиын, себебі қаржыландыру кестелері әлі де пысықталып жатыр", – деді ол.
