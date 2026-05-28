#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
485.55
563.38
6.81
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
485.55
563.38
6.81
Қоғам

"Самұрық-Қазына" компаниясындағы қысқарту: қанша қаржы үнемделді

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.05.2026 19:22 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2026 жылғы 28 мамырда ЕАЭО форумының кулуарында "Самұрық-Қазына" АҚ басқарма төрағасы Нұрлан Жақыпов компаниядағы кадрлық қысқартудың нәтижесі қандай болғанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Нұрлан Жақыповтың айтуынша, қысқарту Астана қаласындағы өндірістік емес персоналдың 11%-ын қамтыған.

"Жыл сайын шамамен 5 млрд теңге үнемделеді. Сандық құрам бойынша бұл – шамамен 700 адам. Бұл қаражат жалпы корпоративтік мақсаттарға жұмсалады", – деді ол.

Еске салайық, бұған дейін ҚР Жоғары аудиторлық палатасы "Самұрық-Қазына" АҚ мен оның еншілес ұйымдарындағы мемлекеттік активтердің пайдаланылу тиімділігіне аудит жүргізіп, стратегиялық басқару жүйесін бағалағанын жазған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия
20:06, Бүгін
Көкшетаудағы ЖЭО құрылысының мерзімі қайта қаралды
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев «Самұрық-Қазына» АҚ басқарма төрағасы Нұрлан Жақыповты қабылдады
12:48, 14 наурыз 2024
Қасым-Жомарт Тоқаев "Самұрық-Қазына" АҚ басқарма төрағасын қабылдады
"Самұрық-Қазына" АҚ басқарма төрағасы, Қазақстан президенті
17:41, 03 шілде 2023
Қасым-Жомарт Тоқаев "Самұрық-Қазына" АҚ басқарма төрағасын қабылдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Тобол&quot;
19:51, Бүгін
Матч "Атырау" и "Тобол" в КПЛ завершился двумя голами
Фото: ФК &quot;Жетысу&quot;
19:26, Бүгін
Видеообзор матча КПЛ "Кызылжар" - "Жетысу с пятью голами
Казахстан разгромил Индию и вновь сыграет с Ираном на чемпионате Центральной Азии
19:07, Бүгін
Казахстан разгромил Индию и вновь сыграет с Ираном на чемпионате Центральной Азии
Фото: ATP
18:41, Бүгін
Теннисисты, о которых Бублик говорил, что их цель "обоссать его и Медведа", вылетели с "РГ"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: