"Самұрық-Қазына" компаниясындағы қысқарту: қанша қаржы үнемделді
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2026 жылғы 28 мамырда ЕАЭО форумының кулуарында "Самұрық-Қазына" АҚ басқарма төрағасы Нұрлан Жақыпов компаниядағы кадрлық қысқартудың нәтижесі қандай болғанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Нұрлан Жақыповтың айтуынша, қысқарту Астана қаласындағы өндірістік емес персоналдың 11%-ын қамтыған.
"Жыл сайын шамамен 5 млрд теңге үнемделеді. Сандық құрам бойынша бұл – шамамен 700 адам. Бұл қаражат жалпы корпоративтік мақсаттарға жұмсалады", – деді ол.
Еске салайық, бұған дейін ҚР Жоғары аудиторлық палатасы "Самұрық-Қазына" АҚ мен оның еншілес ұйымдарындағы мемлекеттік активтердің пайдаланылу тиімділігіне аудит жүргізіп, стратегиялық басқару жүйесін бағалағанын жазған едік.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript