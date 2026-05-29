#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.55
563.38
6.81
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.55
563.38
6.81
Қоғам

Алматылықтарға Ботаникалық бақтың уақытша жабылатыны туралы ескерту жасалды

Ботанический сад в Алматы, Алматинский ботанический сад, Алматы, весна в Алматы, город Алматы, ботсад, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.05.2026 10:18 Фото: Zakon.kz
Алматыдағы Бас ботаникалық бақтың әкімшілігі қала тұрғындары мен қонақтарына маңызды хабарлама жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарияланған ақпаратқа сәйкес, 2026 жылғы 2 маусым күні ботаникалық бақ аумағында жоспарлы санитарлық жұмыстардың жүргізілуіне байланысты келушілер үшін жабық болады.

Қалған күндері Бас ботаникалық бақ бұрынғы жұмыс кестесі бойынша қызмет көрсетеді: күн сайын сағат 09:00-ден 20:00-ге дейін жұмыс істейді. Кассаның техникалық үзілісі – 15:00-15:30 аралығы.

Сонымен қатар, техникалық себептерге байланысты немесе айдың алғашқы дүйсенбісі мереке күніне сәйкес келген жағдайда санитарлық күннің ауыстырылуы мүмкін екені айтылды.

Еске салайық, бұған дейін 25 мамырда Алматының Ботаникалық бағында ең әсем гүлдердің гүлдей бастағаны хабарланған болатын. Осыған байланысты әкімшілік өсімдіктерді ұқыпсыз келушілерден қорғау үшін ережелерді күшейткен еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мошенничество, мошенники, взлом данных, мошеннические схемы, заявление Нацбанка о мошенниках, заявление Национального банка РК о злоумышленниках, злоумышленники
11:51, Бүгін
"Сіздің атыңызға несие рәсімделді": Ұлттық банк қазақстандықтарды алаяқтардан сақ болуға шақырды
Ботанический сад в Алматы, Алматинский ботанический сад, Алматы, весна в Алматы, город Алматы, виды города Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, ботсад
14:28, 18 сәуір 2025
Алматыдағы ботаникалық бақтың жұмысы уақытша тоқтатылады
Алматыдағы Ботаникалық бақ бір күнге жабылады
12:35, 23 қыркүйек 2024
Алматыдағы Ботаникалық бақ бір күнге жабылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Баходир Джалолов
13:16, Бүгін
Баходир Джалолов "поборолся" с Исламом Махачевым
Янник Синнер
12:45, Бүгін
Соболенко поддержала Синнера после сенсационного фиаско итальянца на "Ролан Гаррос"
Мария Щипачёва
12:27, Бүгін
Казахстан выиграл первую награду на чемпионате Азии по лёгкой атлетике среди юниоров
Роман Канцеров
12:19, Бүгін
"Было печально": партнёр Михайлиса и Орехова по "Металлургу" о прощании с болельщиками
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: