#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Атырау облысында жантүршігерлік жол апаты болып, төрт адам қаза тапты

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.05.2026 22:56 Фото: Zakon.kz
Атырау облысының Индер ауданында жантүршігерлік жол апаты болды. Жеңіл көлік тасжолдан шығып кетіп, аударылып қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиғаға байланысты Атырау облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі түсінік берді. Ведомство мәліметінше, қайғылы жағдай 29 мамыр күні шамамен сағат 06:30-да Индер – Қарабау автожолының 15-шақырымында болған.

Hyundai Sonata автокөлігінің жүргізушісі рөлге ие бола алмай, салдарынан көлік аударылып кеткен.

"Жол-көлік оқиғасы салдарынан 41 жастағы жүргізуші мен үш жолаушы оқиға орнында көз жұмды. Тағы бір жолаушы түрлі дене жарақаттарымен аудандық ауруханаға жеткізілді", – деп хабарлады 2026 жылғы 29 мамырда өңірлік полиция департаменті Zakon.kz тілшісіне.

Қазіргі уақытта адам өліміне әкелген жол апаты фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Құқық қорғау органдары оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр.

"Атырау облысының полиция департаменті жүргізушілерді жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға үндейді. Әсіресе, қалааралық трассаларда жылдамдық режимін сақтау, шаршаған күйде көлік тізгініне отырмау, сондай-ақ жол мен ауа райы жағдайларын ескеру қажет. Жолдағы қауіпсіздік әрбір қозғалыс қатысушысының жауапкершілігіне байланысты", – деп хабарлады ведомство өкілдері.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения
23:02, Бүгін
Түркістан облысында мектеп оқушысы 21 жастағы жігітті аса қатыгездікпен өлтірді деген күдікке ілінді
Атырау облысында жантүршігерлік жол апатынан төрт адам қаза тапты
17:07, 26 қазан 2024
Атырау облысында жантүршігерлік жол апатынан төрт адам қаза тапты
Жол апаты, БҚО, Самара-Шымкент тас жолы
09:24, 23 маусым 2024
БҚО-да жантүршігерлік жол апаты салдарынан төрт адам қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
23:32, Бүгін
Елдос Сметов высказался о ситуации с Михаилом Шайдоровым
Фото: WTA
23:06, Бүгін
Анна Данилина вышла в третий круг "Ролан Гаррос"-2026 в парном разряде
Фото: UFC
22:58, Бүгін
"Разнесу тебя с закрытыми глазами": Чимаев угрожает Дэнису перед схваткой
Фото: НОК РК
22:27, Бүгін
Сакен Бибосынов выиграл турнир в Казахстане после сорванного титульного боя
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: