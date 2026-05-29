Тоқаев Путинді елорда әуежайынан шығарып салды
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі 2026 жылғы 29 мамырда хабарлады.
"Қасым-Жомарт Тоқаев елімізге мемлекеттік сапары аяқталған Ресей Президенті Владимир Путинді елорда әуежайынан шығарып салды", – делінген хабарламада.
Еске салайық, Ресей президенті Владимир Путин 2026 жылғы 27 мамырда Қазақстанға мемлекеттік сапармен келді.
Қасым-Жомарт Тоқаев Владимир Путинді елорда әуежайында қарсы алды.
Мемлекеттер басшылары келіссөздер барысында Қазақстан мен Ресей арасындағы жан-жақты стратегиялық серіктестіктің және одақтастық қатынастардың қазіргі жай-күйін, сондай-ақ оны нығайту перспективасын талқылады.
28 мамырда Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер басшыларының қатысуымен Еуразиялық экономикалық форум өтті.
29 мамырда Жоғары Еуразиялық кеңестің отырысы ұйымдастырылды.