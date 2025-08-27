#Қазақстан
Оқиғалар

Тоқаев Иордания Королін елорда әуежайынан шығарып салды

Тоқаев Иордания Королін елорда әуежайынан шығарып салды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2025 18:01 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Иордания Королі ІІ Абдалланы елорда әуежайынан шығарып салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Иордания Королі ІІ Абдалланың Қазақстандағы ресми сапары аяқталды.

Қасым-Жомарт Тоқаев Иордания Королін елорда әуежайынан шығарып салды.

 Еске салайық, бұған дейін Тоқаев пен II Абдалла "Астана" халықаралық қаржы орталығын аралаған еді.

Оның алдында екі ел басшылары Қазақстан-Иордания бизнес-форумына қатысты.

Айдос Қали
