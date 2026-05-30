#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Тоқаев Хорватия президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

Тоқаев Хорватия президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.05.2026 19:01 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Хорватия президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Зоран Милановичті және оның отандастарын Мемлекеттілік күнімен құттықтады.

Мемлекет басшысы хатта Қазақстан Хорватиямен ұзақ жылдар бойғы ынтымақтастықты жоғары бағалайтынын және кең көлемді бағыттар бойынша екіжақты байланыстарды одан әрі нығайтуға бейіл екенін атап өтті.

Қасым-Жомарт Тоқаев Зоран Милановичтің жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал хорват халқына құт-береке тіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Құттықтау жеделхаты, Мемлекет басшысы, Тоқаев, Грузия президенті
19:55, 26 мамыр 2026
Тоқаев Грузия президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
Тоқаев
12:02, 02 маусым 2024
Тоқаев Италия президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
Тоқаев Палестина президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
09:08, 15 қараша 2025
Тоқаев Палестина президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
sportarena.kz
21:23, Бүгін
Анна Данилина вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос" в миксте
&quot;Сразу позвонил родителям&quot;: Амир высказался о дебютном вызове в сборную Казахстана
20:42, Бүгін
"Позвонил родителям": Амир высказался о дебютном вызове в сборную Казахстана
Обидчица Путинцевой Осорио Серрано завершила выступление на &quot;Ролан Гаррос&quot;-2026
20:08, Бүгін
Обидчица Путинцевой Осорио Серрано завершила выступление на "Ролан Гаррос"-2026
Жибек Куламбаева проиграла в финале парного разряда на турнире ITF в Сербии
19:36, Бүгін
Жибек Куламбаева проиграла в финале парного разряда на турнире ITF в Сербии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: