#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Қазақстандық әйел бір күнде бірден бес баланың анасы атанды

Қазақстандық әйел бір күнде бірден бес баланың анасы атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.05.2026 14:18 Сурет: Денсаулық сақтау министрлігі
Қызылорда облысында 2026 жылдың алғашқы үшемi дүниеге келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 27 наурызда жүктіліктің 32 аптасында өмiрге келген сәбилерге Хадия, Дария және Жәния есімдері берілді.

1210, 1470 және 980 грамм болып туылған шақалақтар екі ай бойы ана мен бала орталығының жоғары тәуелділіктегі нәрестелерге арналған арнайы күтім бөлімшесінде ем қабылдап, дәрігерлердің үздіксіз бақылауында болды.

Мамандардың білікті көмегі мен заманауи медициналық күтімiнің нәтижесінде сәбилердің жағдайы тұрақталып, салмақтары айтарлықтай артты. Яғни 2390, 3390 және 2060 граммға жеттi.

Сәбилердің анасы 32 жастағы Бекбаулы Мөлдір, әкесі – 34 жастағы Берікбол Нұрсұлтан. Сырдария ауданына қарасты Басарық ауылының Баймановтар отбасы бұған дейін де екі бала тәрбиелеп отырған отбасы.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Түркістандық әйел үшем босанып, 11 баланың анасы атанды
17:02, 14 тамыз 2025
Түркістандық әйел үшем босанып, 11 баланың анасы атанды
Өңірде 2024 жылдың алғашқы үшемдері дүниеге келді
10:33, 04 шілде 2024
Ақмола облысында көп балалы ана үшемді дүниеге әкелді
Сәби, зертхана, бала, Перу, ерекше технология
13:08, 21 желтоқсан 2024
Зертханада "жасалған" бала: Ерекше технология тәсілімен алғашқы сәби дүниеге келді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Арман Царукян
15:01, Бүгін
Арман Царукян озвучил месяц своего возвращения в октагон UFC
Сергей Павлович
14:22, Бүгін
Российский нокаутёр Павлович не будет выходить на замену в Белом доме
Кайл Снайдер
13:40, Бүгін
Огорчивший Айтмухана олимпийский чемпион Снайдер разгромил Мачарашвили на турнире RAF
Жоржиньо
13:01, Бүгін
"Кайрат" превзошёл "ПСЖ" по количеству голов "Арсеналу" в Лиге чемпионов
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: