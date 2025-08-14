#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Қоғам

Түркістандық әйел үшем босанып, 11 баланың анасы атанды

Түркістандық әйел үшем босанып, 11 баланың анасы атанды , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2025 17:02 Сурет: gov.kz
Түркістан облысының №1 облыстық перинаталдық орталығында Шардара ауданының тұрғыны үшем босанып, 11 баланың анасы атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Таратылған ақпаратқа сүйенсек, үшемнің анасы 43 жастағы Орынкүл Нурабаева. Ұлдардың салмағы – 2265 грамм, 2455 грамм, 2405 грамм.

Сурет: gov.kz

Үшемдер мезгілінен ерте туылғандықтан, дәрігерлердің қатаң бақылауында.

"Қазіргі таңда ана мен нәрестелердің жағдайы жақсы. Бүгін сәбилер мен анасы перзентханадан үйлеріне шығарылды",- делінген ақпаратта.

Сурет: gov.kz

Бұған дейін Өскеменде ерекше салмақпен қыз бала дүниеге келгендігін жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстан мен Ресей шекарасында көлік қозғалысына қатысты қиындық туындауы мүмкін
Қоғам
17:12, Бүгін
Қазақстан мен Ресей шекарасында көлік қозғалысына қатысты қиындық туындауы мүмкін
Астанада 300-ден астам отбасы 4 млрд теңге салған үй сүрілді
Қоғам
16:27, Бүгін
Астанада 300-ден астам отбасы 4 млрд теңге салған үй сүрілді
Қазақстан Ұлттық Банкі жаңа монеталар шығармақ
Қоғам
16:05, Бүгін
Қазақстан Ұлттық Банкі жаңа монеталар шығармақ
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: