Қоғам

Өскеменде ерекше салмақпен қыз бала дүниеге келді

Сәби, Өскемен, қыз бала, салмағы, алты келі, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2025 21:39 Сурет: pxhere
Өскеменде Ана мен Бала орталығында ерекше қыз бала дүниеге келді. Оның салмағы алты келіден асады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ақпарат өңірлік Ана мен Бала орталығының Instagram-дағы парақшасында жарияланды.

"Нағыз ғажайып орын алды: салмағы 6045 келі болатын қыз бала дүниеге келді! Бұл тек бақытты ата-аналар үшін ғана емес, сондай-ақ босануға қатысқан барлық медициналық команда үшін нағыз қуаныш болып табылатын сирек кездесетін және маңызды оқиға", - дейді орталық мамандары.

Операция акушер-гинекологтар, анестезиологтар, неонатологтар мен мейіргерлер командасының үйлесімді жұмысының арқасында сәтті өткені де нақтыланады.

Мамандардың айтуынша, салмағы осындай балалар өте сирек туылады. Статистика бойынша бірнеше мың нәрестенің біреуі ғана 6 келіге жетеді. Мұндай балалар әсіресе өмірінің алғашқы сағаттарында ерекше бақылау мен тәсілді талап етеді.

Бұған дейін жыл басында Жамбыл облысында алып бала дүниеге келгенін жазғанбыз. Оның салмағы 6 келі 140 грамм болған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
