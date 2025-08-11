Өскеменде ерекше салмақпен қыз бала дүниеге келді
Өскеменде Ана мен Бала орталығында ерекше қыз бала дүниеге келді. Оның салмағы алты келіден асады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы ақпарат өңірлік Ана мен Бала орталығының Instagram-дағы парақшасында жарияланды.
"Нағыз ғажайып орын алды: салмағы 6045 келі болатын қыз бала дүниеге келді! Бұл тек бақытты ата-аналар үшін ғана емес, сондай-ақ босануға қатысқан барлық медициналық команда үшін нағыз қуаныш болып табылатын сирек кездесетін және маңызды оқиға", - дейді орталық мамандары.
Операция акушер-гинекологтар, анестезиологтар, неонатологтар мен мейіргерлер командасының үйлесімді жұмысының арқасында сәтті өткені де нақтыланады.
Мамандардың айтуынша, салмағы осындай балалар өте сирек туылады. Статистика бойынша бірнеше мың нәрестенің біреуі ғана 6 келіге жетеді. Мұндай балалар әсіресе өмірінің алғашқы сағаттарында ерекше бақылау мен тәсілді талап етеді.
Бұған дейін жыл басында Жамбыл облысында алып бала дүниеге келгенін жазғанбыз. Оның салмағы 6 келі 140 грамм болған.
