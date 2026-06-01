Қоғам

Түркістанда қарбыз пісіп, алғашқы партия экспортқа шығарылды

Супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, арбуз, арбузы, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.06.2026 09:21 Фото: Zakon.kz
Түркістан облысының диқандары ерте піскен 200 тонна қарбызды еліміздің ірі қалалары мен көрші Ресей Федерациясына жөнелтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

"24kz" телеарнасының ақпаратына сүйенсек, биыл бақша өнімдері былтырғыға қарағанда 10-15 күнге ерте пісті. Осыдан он күн бұрын жетісайлық диқандар қауынның алғашқы өнімін экспортқа шығарған еді.

Жетісай ауданының дихандары биыл 20 мың гектардан астам суармалы алқапқа бақша және көкөніс дақылдарын еккен. Оның ішінде 3 мың гектарда қарбыз өсіп тұр. Диқандар сапалы әрі мол өнім алуға күш салғандарын айтады. Ағын судың қажетті мөлшерде уақытылы берілуі мен заманауи агротехнологияларды тиімді пайдалану нәтижесінде алғашқы өнім ерте жиналды.

"Қауын 42 мың гектарға, қарбыз 20 мың гектарға егілді. Қауын бойынша 220 тонна алғашқы өнім Ресейге жөнелтілді. Қарбыз дақылы бойынша 600 тонна өнім жиналды. Алдымен ішкі нарыққа, артығын Ресей, Беларусь еліне жіберу жоспарда. Қауын-қарбызды тамшылатып суару қарқынды жүруде". Ерсұлтан Қадірбек, облыстық Ауыл шаруашылығы басқармасының бөлім басшысы:

Бұған дейін Қазақстанда сирек кездесетін жылқылар далаға жіберілгенін жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
