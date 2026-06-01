+46°С-қа дейінгі аптап ыстыққа дайын болыңыз: Қазастанда маусым айында қандай ауа райы күтіледі
"Қазгидромет" РМК мамандары 2026 жылғы маусым айына консультативтік ауа райы болжамын ұсынды. Синоптиктердің айтуынша, бұл уақытта айлық орташа ауа температура еліміздің басым бөлігінде климаттық нормадан 1-2°С жоғары болады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Маусымның бірінші онкүндігінде Қазақстанның басым бөлігінде циклондар мен олармен байланысты атмосфералық фронтальды бөліктердің өтуіне байланысты ауа райы тұрақсыз болады деп күтіледі.
"Республика бойынша өткінші жаңбырлар, найзағай, бұршақ және екпінді жел, ал елдің солтүстік-батыс жартысында кей уақытта қатты жаңбыр болжанады. Елдің оңтүстігі мен оңтүстік-батысында жекелеген күндері шаңды дауылдар болжанады". "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі
Метеорологтардың айтуынша, ауа температурасының біртіндеп жоғарылауы күтіледі:
- елдің батысы мен оңтүстік-батысында, Актөбе облысында түнде +6+12°С-тан +13+22°С-қа дейін, күндіз +15+25°С-тан +27+32°С-қа дейін, ал республиканың оңтүстік-батысында +35°С-қа дейін жоғарылайды.
- елдің солтүстігінде, Қостанай облысында түнде +11+16°С-тан +15+20°С-қа дейін, күндіз +21+26°С-тан +28+33°С-қа дейін;
- елдің оңтүстігінде түнде +17+25°С-тан +13+18°С-қа дейін, күндіз +33+40°С қатты ыстықтан +23+31°С-қа дейін, ал елдің оңтүстік-шығысында қатты ыстықтың біртіндеп бәсеңдеуі +33+38°С-тан +20+27°С-қа дейін күтіледі.
Маусымның екінші және үшінші онкүндіктерінде ыстық ауа райы кезең-кезеңімен найзағай, желдің күшеюі байқалатын салқын әрі жаңбырлы күндерге алмасып отырады, ал жекелеген аудандарда бұршақ пен шаңды дауылдардың болуы ықтимал.
Температуралық фон да тұрақсыз болады:
- елдің батысында, солтүстігінде, орталығында және шығысында түнде +8+18°С-тан +15+25°С-қа дейін, күндіз +28+33°С-тан +35+39°С қатты ыстыққа дейін, ал орталығында өте қатты ыстық +42°С-қа дейін жетеді;
- елдің оңтүстік жартысында түнде +14+23°С-тан +20+28°С-қа дейін, күндіз +28+33°С-тан +34+40°С қатты ыстыққа дейін, жекелеген күндері өте қатты ыстық +40+46°С-қа дейін ауытқуы болжанады.
Бұған дейін Қазақстанда 2-4 маусым аралығында ауа райы күрт құбылатындығын жазғанбыз.
