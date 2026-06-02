Қазақстандық мұғалім беделді әлемдік сыйлыққа ие болды
ETF New Learning Award – білім беру саласындағы озық тәжірибелерді анықтауға және таратуға бағытталған халықаралық бастама. Байқау әлемнің әртүрлі елдерінен келген педагогтердің тәжірибе алмасуына мүмкіндік береді.
ҚР Оқу-ағарту министрлігінің мәліметінше, Гүлмира Мешітбаева байқауға "Бастауыш білім беру" мамандығы студенттерін даярлауда қолданылатын SCAFFOLD карталары бойынша тәжірибесін ұсынды.
Бұл әдістеме студенттердің цифрлық технологияларды тиімді пайдалануына жол ашты. Нәтижесінде олар бейнематериалдар мен түрлі деңгейдегі тапсырмаларды қамтитын білім беру жобалары мен сайттарын әзірледі.
Осылайша, халықаралық сарапшылар қазақстандық педагогтің тәжірибесін жоғары бағалады.
Нәтижесінде жұмыс "Scaffold құралдарын пайдалану арқылы мұғалімдердің мүмкіндіктерін кеңейту" номинациясында INSPIRATION AWARD сыйлығына лайық деп танылды. Гүлмира Мешітбаеваға өз тәжірибесін Бельгияның Брюссель қаласында өтетін халықаралық конференцияда таныстыру мүмкіндігі берілді.
