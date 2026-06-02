#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Қазақстандық мұғалім беделді әлемдік сыйлыққа ие болды

Қазақстандық мұғалім беделді әлемдік сыйлыққа ие болды , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.06.2026 10:05 Сурет: gov.kz
Павлодар облысындағы Б. Ахметов атындағы жоғары педагогикалық колледждің арнайы пәндер оқытушысы Гүлмира Мешітбаева халықаралық ETF New Learning Award 2026 кәсіби байқауында беделді INSPIRATION AWARD сыйлығын жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ETF New Learning Award – білім беру саласындағы озық тәжірибелерді анықтауға және таратуға бағытталған халықаралық бастама. Байқау әлемнің әртүрлі елдерінен келген педагогтердің тәжірибе алмасуына мүмкіндік береді.

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің мәліметінше, Гүлмира Мешітбаева байқауға "Бастауыш білім беру" мамандығы студенттерін даярлауда қолданылатын SCAFFOLD карталары бойынша тәжірибесін ұсынды.

Бұл әдістеме студенттердің цифрлық технологияларды тиімді пайдалануына жол ашты. Нәтижесінде олар бейнематериалдар мен түрлі деңгейдегі тапсырмаларды қамтитын білім беру жобалары мен сайттарын әзірледі.

Осылайша, халықаралық сарапшылар қазақстандық педагогтің тәжірибесін жоғары бағалады.

Қазақстандық мұғалім беделді әлемдік сыйлыққа ие болды , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.06.2026 10:05

Сурет: gov.kz

Нәтижесінде жұмыс "Scaffold құралдарын пайдалану арқылы мұғалімдердің мүмкіндіктерін кеңейту" номинациясында INSPIRATION AWARD сыйлығына лайық деп танылды. Гүлмира Мешітбаеваға өз тәжірибесін Бельгияның Брюссель қаласында өтетін халықаралық конференцияда таныстыру мүмкіндігі берілді.

Бұған дейін Серік Жұманғарин Қазақстанда салынатын үш ресейлік мектеп туралы пікір білдіргенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Пианист, күйсандық, Жанар Сүлейманова, Лондон, халықаралық байқау
21:42, 19 қыркүйек 2024
Күйсандық шебері Жанар Сүлейманова Лондондағы беделді байқауда бірінші орын иеленді
Қазақстан әлемдік опера сахнасын бағындырды: Әйгерім Алтынбек CLIP 2025 байқауының жеңімпазы атанды
14:35, 28 шілде 2025
Қазақ опера әншісі әлемдік сахнаны бағындырды
Әнші, Димаш, Сербия, Karić brothers award
09:28, 04 желтоқсан 2023
Димаш Сербияда мәртебелі марапатқа ие болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Защитник &quot;Леванте&quot; Шынгыс Калиев рассказал об отношении испанцев к Казахстану
10:41, Бүгін
Защитник "Леванте" Шынгыс Калиев рассказал об отношении испанцев к Казахстану
Белал Мухаммад и Бен Аскрен
10:18, Бүгін
Бывший чемпион UFС Мухаммад проведёт схватку с Аскреном на турнире RAF
С кем и когда сыграет женская сборная Казахстана по волейболу на Кубке Азии
10:10, Бүгін
С кем и когда сыграет женская сборная Казахстана по волейболу на Кубке Азии
Узбекистан уступил Канаде в товарищеском матче
10:02, Бүгін
Узбекистан проиграл Канаде перед началом ЧМ по футболу, потеряв ключевого хавбека
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: