#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Президент: "Таза Қазақстан" тұжырымдамасының орындалуы - Үкімет пен әкімдердің конституциялық міндеті

Президент: &quot;Таза Қазақстан&quot; тұжырымдамасының орындалуы - Үкімет пен әкімдердің конституциялық міндеті, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.06.2026 15:13 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 2 маусымда Алатау қаласын дамыту жөніндегі кеңесте сөйлеген сөзінде Үкімет пен әкімдерге "Таза Қазақстан" тұжырымдамасының орындалуы, бұл – конституциялық міндет екенін еске салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент барлық нысандар құрылыс саласындағы озық халықаралық талаптар мен ережелерге толық сай болуға тиіс екенін нақтылады.

"Жалпы, Alatau city тұжырымдамасының мақсаты – бизнеске қолайлы жағдай жасау, инвестициялық жобаларды іске қосу, жұртты жұмыспен қамту және заманауи инфрақұрылым салу. Қала төрт ауданға бөлінеді. Бой көтеретін ғимараттардың барлығы халықаралық іскерлік және инновациялық орталықтарға қойылатын талапқа сәйкес болуы керек". Мемлекет басшысы

Оның айтуынша, қаланы абаттандыруға және жайлы қоғамдық орындар салуға ерекше назар аудару қажет.

"Осыған байланысты Үкіметке, әкімдерге тағы да айтарым: "Таза Қазақстан" тұжырымдамасының орындалуы, бұл – конституциялық міндет. "Таза" деген сөздің мағынасы көпқырлы. Бұл – қалаларымызды тазалау, көгалдандыру, көркейту, абаттандыру деген сөз. Сонымен қатар бұл – ниетіміздің тазалығын сақтау, отаншылдығымызды паш ету деген сөз. "Таза Қазақстан" жалпыхалықтық қозғалысы Әділетті Қазақстанның болмысына, тіпті, оның тұтас идеологиясына айналуы керек".Қасым-Жомарт Тоқаев

Бұған дейін президент Алатау қаласында нені шұғыл қолға алу керек екенін айтқан болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
14:51, Бүгін
Мемлекет басшысы алғашқы криптоқаланы құру жоспарланып отырғанын мәлімдеді
&quot;Соза беруге болмайды&quot;: Президент Алатау қаласында нені шұғыл қолға алу керек екенін айтты
14:16, Бүгін
"Соза беруге болмайды": Президент Алатау қаласында нені шұғыл қолға алу керек екенін айтты
Конаев, город Конаев
13:59, Бүгін
Мемлекет басшысы Қонаев қаласының келбетін сынға алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Рыбакина оказалась в рейтинге WTA из-за розыгрыша
15:21, Бүгін
Елена Рыбакина оказалась в майском рейтинге WTA по лучшим ударам
Официально: Давид Лория завершил работу в Казахстанской федерации футбола
14:48, Бүгін
Официально: Давид Лория завершил работу в Казахстанской федерации футбола
Кубок ЧМ
14:23, Бүгін
Опубликовано полное расписание матчей чемпионата мира по футболу 2026 года
С казахстанских клубов могут снять баны
14:13, Бүгін
Инсайдер сообщил хорошие новости болельщикам "Кызылжара" и "Жетысу" о снятии бана
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: