Тоқаев нақты нәтиже жоқ саланы атады
️Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 2 маусымда Алатау қаласын дамыту жөніндегі кеңесте сөйлеген сөзінде әлеуметтік және туристік инфрақұрылымды қарқынды түрде дамыту қажет екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның айтуынша, "бұл салада нақты атқарылған жұмыс жоқ деп айтсақ, қателеспейміз".
Ал қазіргі таңда туризм инвестициялық тартымдылықтың өте маңызды бөлігі болып саналады. Бас жоспарға сәйкес, 2050 жылға қарай қала халқының саны екі миллионнан асып кетуі мүмкін, әбден ықтимал. Мұндай өсім инженерлік желімен қатар әлеуметтік инфрақұрылымға зор салмақ түсіретіні анық. Қазір Алатауда жаңа әлеуметтік нысандар өте аз". Мемлекет басшысы
Ол соған қарамастан кәсіпкерлер бұл инфрақұрылымға қаржы салуға дайын екенін айтты.
"Алатау қаласын дамыту жөніндегі кеңес және қала әкімшілігі инвестицияны қайтарудың әдіс-тәсілдері мен мерзімдері айқындалған нақты ережелер әзірлеуге тиіс. Бұл құжатта өзара жүктеме әділ бөлініп, барлық сын-қатерлер ескерілуі керек". Қасым-Жомарт Тоқаев
Бұған дейін Тоқаев Алатауды дамытуға қатысты ұстанымын айтқан болатын.
