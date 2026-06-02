#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

"Қағаз жүзіндегі есептің еш қажеті жоқ - нақты нәтиже керек": Тоқаев Алатаудың дамуына жауаптыларға үн қатты

&quot;Қағаз жүзіндегі есептің еш қажеті жоқ - нақты нәтиже керек&quot;: Тоқаев Алатаудың дамуына жауаптыларға үн қатты, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.06.2026 16:05 Сурет: akorda.kz
Алатау қаласын дамыту жөніндегі кеңесте мемлекет басшысы жеке жауапкершілік туралы ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысының айтуынша, қаланы көркейту жұмысы кешенді түрде жүргізілуге тиіс. Бұл – Қазақстанның барлық қалаларына қатысты міндет.

"Арнайы басқару режимін енгізу, инвестицияны қорғау және қажетті инфрақұрылымды дамыту ісін бір-бірінен бөлек қарастыруға болмайды. Бұл бағыттардың бәрі өте маңызды. Мысалы, бастапқы инфрақұрылым болмаса, инвестиция қорғалмаса, халықаралық инвесторлар мұнда келмейді. Бұл айқын нәрсе. Арнаулы құқықтық режим болмаса, инновациялық тәсілдерді енгізе алмаймыз. Шын мәнінде, Алатау city жобасын жүзеге асыру – тұрмыс сапасы және іскерлік ортасы ең жоғары әлемдік талаптарға сай келетін озық қала салу деген сөз". Қасым-Жомарт Тоқаев

Президент атап өткендей, "бұл – мемлекеттік маңызы зор міндет, еліміз үшін стратегиялық мәні бар жұмыс".

"Сондықтан біз тыңғылықты, тиянақты, сапалы жұмыс істеуіміз керек. Құр қағаз жүзіндегі есептің еш қажеті жоқ. Бәрімізге керегі – бір-ақ нәрсе: бұл – нақты нәтиже. Қажетті жағдайдың бәрі жасалып жатыр. Тиісті құқықтық негіз бар, ресурс та жеткілікті. Енді барлығы алдағы міндеттердің уақтылы әрі сапалы орындалуына тікелей байланысты болады. Әрбір бағыт бойынша жеке жауапкершілік жүктеледі. Осы ауқымды жобаны бірлесіп, табысты жүзеге асырамыз деп сенемін".Мемлекет басшысы

Бұған дейін президент Алатау қаласында нені шұғыл қолға алу керек екенін айтқан болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Горы, гора, горная местность, горный туризм, туристы в горах
15:30, Бүгін
Тоқаев нақты нәтиже жоқ саланы атады
Тоқаев Alatau Smart-City жоспарлары мен өңірдегі нақты жағдай арасында алшақтық бар екенін айтты
15:03, Бүгін
Тоқаев Alatau Smart-City жоспарлары мен өңірдегі нақты жағдай арасында алшақтық бар екенін айтты
Тоқаев: Alatau City алғашқы толық цифрлық қала болады
14:25, Бүгін
Тоқаев: Alatau City алғашқы толық цифрлық қала болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: КФФ
19:18, Бүгін
Форвард сборной Казахстана Омиртаев может вернуться в "Актобе"
Фото: КХЛ
18:49, Бүгін
Уроженец Караганды Панин продлил контракт с "Салаватом Юлаевым"
Фото: КХЛ
18:14, Бүгін
"Сибирь" подписала двухлетний контракт с экс-защитником "Барыса" Мищенко
В КФФ разобрали спорные судейские решения в матчах 12-го тура КПЛ
17:44, Бүгін
В КФФ разобрали спорные судейские решения в матчах 12-го тура КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: