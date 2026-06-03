"Шоттар бұғатталып, полиция араласады": ІІМ қазақстандықтарға ескерту жасады
Фото: Zakon.kz
Ішкі істер министрлігі интернетте алаяқтар жасөспірімдерді банк карталарымен байланысты заңсыз схемаларға тартуы мүмкін екенін ескертеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мұның қалай жүзеге асатынын ведомство 2026 жылғы 3 маусымда түсіндіріп берді.
"Әдетте бәрі мессенджерде, онлайн ойында немесе әлеуметтік желіде бір хабарламадан басталады. Бейтаныс адам "жеңіл табыс" ұсынып, картаға түскен ақшаны басқаға жіберуді немесе қолма-қол ақшаға айналдыруды сұрайды. Шын мәнінде бұл ұрланған қаражатты жымқыру схемасы болып саналады",- деп мәлімдеді ІІМ.
Атап өтілгендей, алаяқтар ізін жасыру үшін "дроптарды" пайдаланады: ақша бөгде шоттар арқылы өтіп, ал ұйымдастырушылар жасырын қалады.
"Мұндай операцияларға тіпті байқамай қатысу да ауыр салдарға әкелуі мүмкін".ҚР ІІМ баспасөз қызметі
Сондықтан ІІМ ескертеді:
- банк картасының деректерін және банк қосымшалары туралы мәліметті бөгде адамдарға бермеңіз;
- ақшаны аудару арқылы "жеңіл табыс табу" туралы ұсыныстарға келіспеңіз;
- күдік туындаса, міндетті түрде ата-анаңызға немесе өзіңіз сенетін ересек адамға хабарлаңыз.
Бұған дейін Алматы әуежайында ұсталған бойжеткеннің 16 жылға сотталғанын жазғанбыз.
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