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Қоғам

Қызылордада "Рәміздер рухы - Конституцияның күші" атты жалпыұлттық патриоттық акция өтті

Қызылордада &quot;Рәміздер рухы - Конституцияның күші&quot; атты жалпыұлттық патриоттық акция өтті , сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 14:28 Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі
Бүгін Қызылордадағы Мемлекеттік рәміздер аллеясында облыс әкімі Мұрат Ергешбаевтың қатысуымен 4 маусым – ҚР Мемлекеттік рәміздері күніне арналған "Рәміздер рухы – Конституцияның күші" атты жалпыұлттық патриоттық акция өтті.

Оған облыстық мәслихат төрағасы, облыс әкімінің орынбасарлары, құқық қорғау органдарының басшылары, облыстық қоғамдық кеңес төрағасы, зиялы қауым, саяси партиялар, этномәдени бірлестіктер, үкіметтік емес ұйымдар, жастар ұйымдарының өкілдері қатысты.

Қызылордада "Рәміздер рухы – Конституцияның күші" атты жалпыұлттық патриоттық акция өтті , сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 14:28

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Акция "Мемлекеттік рәміздер – тәуелсіздік символы" атты тақырыптық прологпен ашылды.

Қызылордада "Рәміздер рухы – Конституцияның күші" атты жалпыұлттық патриоттық акция өтті , сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 14:28

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Аймақ басшысы жиналған қауымды Мемлекеттік рәміздер күнімен құттықтап, ел тәуелсіздігінің басты нышандарының тарихи мәні мен маңызына тоқталды.

Қызылордада "Рәміздер рухы – Конституцияның күші" атты жалпыұлттық патриоттық акция өтті , сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 14:28

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

"Мемлекет басшысы: "Ұлт рәміздері – Тәуелсіздігіміздің киелі бойтұмары. Елтаңба, Ту және Әнұран – мызғымас мемлекеттігіміздің белгісі. Қастерлі нышандарымыз Қазақстанның егемен ел, еңселі жұрт екенін жер жүзіне әйгілейді. Байрағы биік елдің рухы асқақ болады", – деп атап өтті. Біздің мемлекеттік нышандарымыз Қазақстанды күллі әлемге бейбітшілік пен татулықтың символы ретінде дәріптеуде. Көк туымыз халықаралық ареналарда, әлемдегі алпауыт ұйымдардың төрінде Тәуелсіз Қазақстанның атын танытты. Айбынымызды асырған Мемлекеттік рәміздерді құрметтеп ұлықтау, келер ұрпаққа аманат ету – біздің азаматтық парызымыз. Баршаңызды Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері күнімен шын жүректен құттықтаймын! Тәуелсіздігіміздің тұмарына айналған мемлекеттік нышандарымыз болашаққа бастаған ұлы көшімізді демеп, игі істеріміздің ұйытқысы бола берсін! Бірлігіміз жарасып, жарқын болашаққа басқан әр қадамымыз нық, ел іргесі берік болсын!", – деді Мұрат Нәлқожаұлы.
Қызылордада "Рәміздер рухы – Конституцияның күші" атты жалпыұлттық патриоттық акция өтті , сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 14:28

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Шарада хордың сүйемелдеуімен Мемлекеттік Әнұран шырқалып, жергілікті өнерпаздар патриоттық әндер орындады.

Қызылордада "Рәміздер рухы – Конституцияның күші" атты жалпыұлттық патриоттық акция өтті , сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 14:28

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Рәміздер күніне арналған акция ипподромда атты шерумен жалғасты. Сондай-ақ төтенше жағдайлар қызметкерлері Сырдария өзенінде Мемлекеттік Туды қайықпен алып жүріп, мереке мазмұнын айшықтай түсті.

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