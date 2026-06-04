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Қоғам

Ақмола облысында прокуратура 1,1 млрд теңгелік мемлекеттік сатып алудың күшін жойды

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 22:03 Фото: Zakon.kz
Ақмола облысының прокурорлары жергілікті билік тарапынан жіберілген ірі бюджеттік заң бұзушылықтардың жолын кесті. Степногорск әкімдігі қаланы күтіп-ұстауға арналған шығын сметасын негізсіз ұлғайтпақ болған.

Соның салдарынан жалпы құны 1,1 млрд теңгеден асатын мемлекеттік сатып алу рәсімдері тоқтатылды.

Заң бұзушылықтар қаланы қысқы және жазғы кезеңде күтіп-ұстау жұмыстарының көлемін қалыптастыру және жоспарлау барысында анықталған.

Прокуратура мәліметінше, лауазымды тұлғалар сметалық құнын негізсіз көтеріп, жоспарларға артық әрі экономикалық тұрғыдан негізделмеген жұмыс көлемдерін енгізген. Сондай-ақ заң талаптарына сәйкес келмейтін және бәсекелестік ортаны шектейтін талаптар қойған.


"Прокурорлық қадағалау шараларының нәтижесінде жалпы сомасы 1,1 млрд теңгені құрайтын 9 мемлекеттік сатып алу рәсімінің күші жойылды. Сметалық құн төмендетіліп, бюджеттен негізсіз жұмсалуы мүмкін 386 млн теңге шығыс қысқартылды. Бұл мемлекеттік қаражатты үнемдеуге мүмкіндік берді", – деп хабарлады прокуратура 2026 жылғы 4 маусымда.

Бюджет шығындарын негізсіз ұлғайту әрекеті қала басшылығы үшін салдарсыз қалған жоқ. Заңдылық талаптарын бұзғаны үшін Степногорск әкімінің орынбасары мен мемлекеттік активтер бөлімінің басшысы қатаң тәртіптік жауапкершілікке тартылды.

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Айдос Қали
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