Алматы тұрғындары жер сілкінісін сезді
ҚР ТЖМ "СБЗҰҒО" ЖШС сейсмикалық станциялар желісі 2026 жылғы 4 маусымда Астана уақыты бойынша 21:19 жер сілкінісін тіркеді.
Жерсілкінісі ошағы Қазақстан аумағында Алматы қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 316 км. жерде орналасқан.
Жерсілкінісінің координаттары : 44.547 с.е. 80.405 ш.б Тереңдік 30 км. Жер сілкінісінің сезілуі (MSK-64 шкаласы бойынша):
Есептік қарқындылығы:
Алматы қ. 2 б.,316 км
Жетісу обл. Панфилов ауд. Жаркент қ. 4 б.,53 км
Жетісу обл. Сарқанд ауд. Сарқанд қ. 3 б.,104 км
Жетісу обл. Ақсу ауд. Жансүгіров ауылы 3 б.,117 км
Жетісу обл. Текелі қ. 3 б.,134 км
Алматы обл. Ұйғыр ауд. Чунджа ауылы 3 б.,135 км
Алматы обл. Ұйғыр ауд. Қырғызсай ауылы 3 б.,154 км
Жетісу обл. Ескелді ауд. Қарабұлақ кенті 3 б.,156 км
Жетісу обл. Талдықорған қ. 2 б.,169 км
Жетісу обл. Көксу ауд. Балпық-Би ауылы 2 б.,177 км
Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Көкпек ауылы 2 б.,184 км
Жетісу обл. Алакөл ауд. Үшарал қ. 2 б.,185 км
Жетісу обл. Кербұлақ ауд. Сарыөзек ауылы 2 б.,195 км
Алматы обл. Кеген ауд. Кеген ауылы 2 б.,195 км
Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Шелек ауылы 2 б.,202 км
Алматы обл. Райымбек ауд. Нарынқол ауылы 2 б.,203 км
Жетісу обл. Қаратал ауд. Үштөбе қ. 2 б.,207 км
Алматы обл. Кеген ауд. Жалағаш ауылы 2 б.,218 км
Алматы обл. Кеген ауд. Саты ауылы 2 б.,229 км
Алматы обл. Ұйғыр ауд. Ж. Қайыпова ауылы 2 б.,240 км
Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Маловодное ауылы 2 б.,245 км
Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Түрген ауылы 2 б.,258 км
Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Есік қ. 2 б.,271 км
Алматы обл. Қонаев қ. 2 б.,275 км
Абай обл. Мақаншы ауд. Мақаншы ауылы 2 б.,278 км
Алматы обл. Алатау (Жетіген) қ. 2 б.,280 км
Алматы обл. Талғар ауд. Талғар қ. 2 б.,289 км
Абай обл. Үржар ауд. Үржар ауылы 2 б.,298 км
Алматы обл. Іле ауд. Өтеген-Батыр ауылы 2 б.,299 км
Алматы обл. Іле ауд. Боралдай ауылы 2 б.,313 км