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Қоғам

Алматы тұрғындары жер сілкінісін сезді

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 21:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматы тұрғындары жер сілкінісін сезді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ "СБЗҰҒО" ЖШС сейсмикалық станциялар желісі 2026 жылғы 4 маусымда Астана уақыты бойынша 21:19 жер сілкінісін тіркеді.

Жерсілкінісі ошағы Қазақстан аумағында Алматы қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 316 км. жерде орналасқан.

Жерсілкінісінің координаттары : 44.547 с.е. 80.405 ш.б Тереңдік 30 км. Жер сілкінісінің сезілуі (MSK-64 шкаласы бойынша):

Есептік қарқындылығы:

Алматы қ. 2 б.,316 км

Жетісу обл. Панфилов ауд. Жаркент қ. 4 б.,53 км

Жетісу обл. Сарқанд ауд. Сарқанд қ. 3 б.,104 км

Жетісу обл. Ақсу ауд. Жансүгіров ауылы 3 б.,117 км

Жетісу обл. Текелі қ. 3 б.,134 км

Алматы обл. Ұйғыр ауд. Чунджа ауылы 3 б.,135 км

Алматы обл. Ұйғыр ауд. Қырғызсай ауылы 3 б.,154 км

Жетісу обл. Ескелді ауд. Қарабұлақ кенті 3 б.,156 км

Жетісу обл. Талдықорған қ. 2 б.,169 км

Жетісу обл. Көксу ауд. Балпық-Би ауылы 2 б.,177 км

Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Көкпек ауылы 2 б.,184 км

Жетісу обл. Алакөл ауд. Үшарал қ. 2 б.,185 км

Жетісу обл. Кербұлақ ауд. Сарыөзек ауылы 2 б.,195 км

Алматы обл. Кеген ауд. Кеген ауылы 2 б.,195 км

Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Шелек ауылы 2 б.,202 км

Алматы обл. Райымбек ауд. Нарынқол ауылы 2 б.,203 км

Жетісу обл. Қаратал ауд. Үштөбе қ. 2 б.,207 км

Алматы обл. Кеген ауд. Жалағаш ауылы 2 б.,218 км

Алматы обл. Кеген ауд. Саты ауылы 2 б.,229 км

Алматы обл. Ұйғыр ауд. Ж. Қайыпова ауылы 2 б.,240 км

Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Маловодное ауылы 2 б.,245 км

Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Түрген ауылы 2 б.,258 км

Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Есік қ. 2 б.,271 км

Алматы обл. Қонаев қ. 2 б.,275 км

Абай обл. Мақаншы ауд. Мақаншы ауылы 2 б.,278 км

Алматы обл. Алатау (Жетіген) қ. 2 б.,280 км

Алматы обл. Талғар ауд. Талғар қ. 2 б.,289 км

Абай обл. Үржар ауд. Үржар ауылы 2 б.,298 км

Алматы обл. Іле ауд. Өтеген-Батыр ауылы 2 б.,299 км

Алматы обл. Іле ауд. Боралдай ауылы 2 б.,313 км

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Айдос Қали
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