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Алматы облысында жер сілкінісі болды

Жер сілкінісі, Алматы облысы, Саты, Жалағаш, 8 маусым, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.06.2026 22:25 Сурет: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Алматы облысында тағы да жер сілкінді. Бұл туралы 2026 жылғы 8 маусымда ҚР ТЖМ баспасөз қызметі ақпарат таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төтеншеліктердің мәліметінше, жер сілкінісінің ошағы Алматы қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай 111 шақырым жерде, Қазақстан аумағында орналасқан.

"ҚР ТЖМ "СБЗҰҒО" ЖШС сейсмикалық станциялар желісімен 2026 жылғы 8 маусымда Астана уақытымен сағат 21:55-те жер сілкінісі тіркелді", деп нақтылайды құзырлы орган.

  • Жер сілкінісінің координаттары: 42.920° с.е., 78.188° ш.б.
  • Тереңдігі – 5 км.

Есептік қарқындылығы (баллмен):

  • Алматы облысы, Кеген ауданы, Саты ауылы – 2,5 балл;
  • Алматы облысы, Кеген ауданы, Жалағаш ауылы – 2 балл.

Қандай да бір қирандылар мен зардап шеккендер туралы мәлімет жоқ.

Жер сілкінісі кезіндегі 10 қарапайым қадам:

  1. жер дүмпуі кезінде үрейленбеңіз;
  2. жер сілкіну кезінде лифт және баспалдақпен қолданбаңыз;
  3. жиhаздан, терезеден, ары тұрыңыз;
  4. жасырынатын жерді табыңыз - жоғарғы қабаттарда негізгі іргелі қабырғалардың бұрышында орын алып жасырыңыз;
  5. ғимараттан шығыңыз (төменгі қабаттарда);- көп қабатты үйлерде жер сілкіс аяқталған соң ғимараттан шығыңыз;
  6. кетер алдында суды, газды, электр қуатын мүмкіндігіңізше өшіріңіз;
  7. дабыл жол сандығын алыңыз (алдын ала дайындау қажет);
  8. электр желілерден , ғимарат, ағаштардан аулақ болыңыз;
  9. жер сілкінісіне дайын болыңыз;
  10. қарт адамдарға, балаларға, мүмкіндігі шектеулі адамдарға көмек көрсетіңіз.

Бұған дейін 4 маусымда Жетісу және Алматы облыстарында жер сілкінісіне байланысты жедел желі іске қосылғаны хабарланған.

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