#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Жетісу және Алматы облыстарында жер сілкінісіне байланысты жедел желі іске қосылды

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 22:07 Фото: Zakon.kz
Жетісу және Алматы облыстарында тіркелген жер сілкінісіне байланысты облыстық төтенше жағдайлар департаменттері тұрғындарға арналған жедел желіні іске қосты, деп хабарлайды Zakon.kz.

ТЖД мәліметінше, мамандар азаматтарға кеңес беріп, сауалдарына жауап беруге дайын. Жедел желі нөмірі:

  • 8 (7282) 32-44-36 (Жетісу облысы)
  • 8 (72772) 2-60-97 (Алматы облысы)

Сондай-ақ Төтенше жағдайлар министрлігінің жедел қызметтері жергілікті атқарушы органдарды, полицияны және басқа да бейінді қызметтерді хабардар еткен.

Тіршілікті қамтамасыз ету объектілері штаттық режимде жұмыс істеп жатыр.

"ТЖМ "Қазселденқорғау" ММ гидробекеттерінің бақылаушылары гидротехникалық құрылыстарға тексеру жүргізді – деформациялар мен жарықтар анықталған жоқ, жағдай тұрақты. Зардап шеккендер мен қираулар туралы мәлімет түскен жоқ", – делінген хабарламада.

Құзырлы органдар тұрғындарды сабыр сақтауға және тек ресми ақпарат көздеріне сенуге үндеді.

Еске салайық, бұған дейін Алматы тұрғындары жер сілкінісін сезгенін хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев
17:10, 04 наурыз 2024
Тоқаев Алматыдағы жер сілкінісіне байланысты тапсырма берді
Алматы, хостел, өрт
12:11, 30 қараша 2023
Алматыдағы хостелде болған өрт: жедел желі қосылды
Қасым-Жомарт Тоқаев Режеп Тайип Ердоғанға Ыстанбұл маңында болған жер сілкінісіне байланысты қолдау білдірді
16:52, 24 сәуір 2025
Тоқаев Режеп Тайип Ердоғанға Ыстанбұл маңында болған жер сілкінісіне байланысты қолдау білдірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФИДЕ
22:09, Бүгін
Бибисара Асаубаева досрочно выиграла топовый турнир в Норвегии
Фото: instagram/anthonyjoshua
21:15, Бүгін
"У меня была мысль. Это должно быть сделано": Джошуа не исключил перехода в ММА
Фото: НОК РК
20:33, Бүгін
Казахстан объявил состав на юниорский ЧМ-2026 по пулевой и стендовой стрельбе
Фото: WTA
20:04, Бүгін
Мирра Андреева высказалась о выходе в финал "Ролан Гаррос" - 2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: