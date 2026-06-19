#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Апорт алмасы қайта жаңғыртылып, жаңа бақтардың аумағы 110 гектарды қамтитын болады

Апорт, алма бақтары, АШМ, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.06.2026 17:22 Сурет: ҚР Ауылшаруашылығы министрлігінің баспасөз қызметі
Қазақстанда аңызға айналған Апорт алма бақтары қайта жанданып, ауданы артады. Бұл туралы 2026 жылғы 19 маусымда ҚР Ауылшаруашылығы министрлігінің (АШМ) баспасөз қызметі ақпарат таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысының тапсырмасын іске асыру аясында Ауылшаруашылығы министрлігі ҚР Президенті Іс басқармасымен бірлесіп, әйгілі қазақстандық Апорт алма бақтарын қайта жаңғырту жөніндегі Жол картасын жүзеге асыру жұмыстарын жалғастыруда.

"Жоспарға сәйкес, 2027 жылға дейін осы бірегей сұрыптың жаңа екпелерінің аумағы тағы 100 гектарға ұлғайып, жалпы көлемі 110 гектарға жетпек", делінген министрлік хабарламасында.

Апорт сұрпын кең ауқымда қайта жаңғыртуға қазақстандық ғалымдардың көпжылдық іргелі зерттеулері негіз болды.

"2006–2011 жылдар аралығында Қазақ жеміс және жүзім шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының мамандары Ж. Жиембаев атындағы Қазақ өсімдік қорғау және карантині ғылыми-зерттеу институтымен бірлесіп, Сиверс алмасы мен Апорт сұрпын зерттеу бойынша экспедициялық жұмыстар жүргізді. Зерттеу нәтижесінде Жоңғар Алатауы мен Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи парктерінің аумағындағы жабайы алма ағаштарының популяцияларынан 30 түрлі үлгі жиналды. Іріктеліп алынған Апорт клондарынан зертханалық (in vitro) жағдайда вирустық аурулардан таза көшеттер алынды. Молекулалық талдау негізінде ғалымдар ДНҚ-профильдері сәйкес келетін 11 сұрып-телітуші комбинациясын анықтап, көшеттер өсірді". ҚР АШМ баспасөз қызметі
Алма бақтары, апорт, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.06.2026 17:22

Сурет: ҚР Ауылшаруашылығы министрлігінің баспасөз қызметі

Осы көшеттерден 2015 жылы Помологиялық бақта 5 гектар аумақта тәжірибелік бақ отырғызылды. Бұл бақ 2022 жылы алғашқы өнімін берді.

"Аталған кезеңдегі маңызды жетістіктердің бірі – ДНҚ талдауы арқылы Сиверс алмасының бактериялық күйік пен қотыр ауруына табиғи төзімділік гендері бар ерекше формаларын анықтау болды. 2025 жылы институттың Талғар өңірлік филиалында 10 гектар аумақта жаңа бақ отырғызылды. Қазіргі уақытта мамандар алдағы 100 гектар жерге алма ағаштарын отырғызуға қажетті сапалы көшет материалдарын дайындап жатыр. Қазақстандық алманың мәртебесі мен бірегейлігі халықаралық деңгейде де мойындалуда". ҚР АШМ баспасөз қызметі

"Апорт" бренді БҰҰ-ның Азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының (ФАО) беделді "Бір мемлекет – бір басым дақыл" халықаралық бастамасы аясында Қазақстанның басым дақылы ретінде ресми түрде ұсынылғаны да нақтыланады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Жер сілкінісі, Алматы облысы, Саты, Жалағаш, 8 маусым
22:25, 08 маусым 2026
Алматы облысында жер сілкінісі болды
Қаржыландыру, ауылшаруашылығы, Кең дала-2 бағдарламасы
19:28, 01 қараша 2024
Елімізде фермерлерді қаржыландырушы бағдарлама қайта іске қосылды
Төлқұжат, көк паспорт, Қазақстан азаматтығын алу
20:44, 05 ақпан 2025
"Қазақ тілін білу міндетті". ҚР азаматтығын қалай алуға болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: кадр из видео
19:56, Бүгін
"Шахтёр" разгромил "Жайык" в матче Первой лиги
Фото: НОК РК
19:38, Бүгін
Жибек Куламбаева провела два матча за день и вышла в финал турнира в Болгарии
Фото: WTA
19:11, Бүгін
Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге
Фото: НОК РК
18:31, Бүгін
Айбек Оралбай оформил разгром и вышел в полуфинал Кубка мира по боксу в Китае
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: