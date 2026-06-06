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Қоғам

Тоқаев Швеция Королін Ұлттық күнмен құттықтады

Тоқаев Швеция Королін Ұлттық күнмен құттықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.06.2026 10:03 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Швеция Королі XVI Карл Густавты Ұлттық күнмен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қасым-Жомарт Тоқаев хатта аталған елдің орнықты даму, инновацияларды енгізу және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту бағыттарында тамаша табысқа қол жеткізгенін атап өткен.

Сондай-ақ Президент жоғары деңгейдегі Қазақстан-Швеция қарым-қатынасы қос халықтың игілігі жолында алдағы уақытта да нығая беретініне сенім білдірді.

Мемлекет басшысы Швеция Королі XVI Карл Густавқа және достас швед халқына құт-береке тіледі.

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Айдос Қали
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