Қазақстандық бір сағатқа үйінен шығып кетіп, барлық жинағынан айырылды
Бұл ақпаратты өңірлік полиция департаментінің баспасөз қызметі растады. Ведомство мәліметінше, жәбірленуші 3 маусым күні Степногорск қалалық полиция басқармасына арызданған. Оның айтуынша, белгісіз біреулер оның уақытша үйде болмағанын пайдаланып, пәтерге кіріп, жинаған ақшасы мен алтын әшекейлерін қолды еткен.
Алғашқы тергеу барысында криминалистер күдіктілердің алдын ала жоспармен әрекет еткенін анықтады. Олар пәтерге кіреберіс есіктің кілтін іріктеу арқылы кірген. Алдын ала мәлімет бойынша, ұрылардың бүкіл "операциясы" небәрі бір сағатқа созылған.
"Полиция қызметкерлерінің үйлесімді әрі кәсіби жұмысының арқасында екі тәулік ішінде пәтер ұрлығына қатысы бар адамдардың жеке басы анықталды. Күдіктілер ретінде Көкшетау қаласының тұрғындары ұсталды. Олар бұған дейін мүлікке қарсы қылмыстар жасағаны үшін сотталған. Кейінгі тергеу әрекеттері барысында санкцияланған тінтулер жүргізіліп, нәтижесінде ұрланған мүліктің бір бөлігі мен басқа да заттай дәлелдер тәркіленді", – деп хабарлады Ақмола облысы ПД баспасөз қызметі Zakon.kz тілшісіне 2026 жылғы 6 маусымда.
Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта күдіктілер кінәларын мойындаған.
Полицейлер ұсталғандардың Ақмола облысы аумағында жасалған осыған ұқсас басқа да қылмыстарға қатысы бар-жоғын тексеріп жатыр. Тергеу кезеңінде олар уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу амалдары жалғасуда.