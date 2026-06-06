Алматыдағы түнгі клубтарға жаппай тексеру жүргізілді: қандай мекемелер заң бұзды
Құқық бұзушылықтар қаладағы бірқатар түнгі клубтар мен барларда тіркелген. Әрбір дерек бойынша полиция қызметкерлері қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес тиісті шаралар қабылдады. Ойын-сауық орындарының иелері мен әкімшілігі кәмелетке толмағандардың тыйым салынған уақытта мекемелерде болуына жол бергені және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды сақтамағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Жиналған материалдарды қарау нәтижесінде бірнеше ойын-сауық мекемесінің қызметі алты ай мерзімге уақытша тоқтатылды.
Сонымен қатар кәмелетке толмағандардың тәрбиесі мен мінез-құлқын бақылау жөніндегі міндеттерін тиісінше орындамаған заңды өкілдер де әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жасөспірімдердің түнгі уақытта тұрғын үйден тыс жерде жүру фактілері бойынша да заңнамаға сәйкес шаралар қабылданды.
Атап айтқанда, мейрамхана кешендерінің біріне қатысты сот шешімі шығарылды. Алматы қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты аталған заңды тұлғаны құқық бұзушылықтарға себеп болған жағдайларды жоймағаны үшін кінәлі деп таныды. Сот қаулысымен мекеме қызметі алты ай мерзімге тоқтатылды.
Медеу аудандық полиция басқармасының бастығы Жәнібек Шынасиловтың айтуынша, бұл бағыттағы жұмыстың негізгі мақсаты – балалар мен жасөспірімдердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
"Кәмелетке толмағандардың қауіпсіздігі – біздің қызметіміздегі басты басымдықтардың бірі. Ойын-сауық орындарының иелері заң талаптарын қатаң сақтап, жасөспірімдердің түнгі уақытта мұндай мекемелерде болуына жол бермеуі тиіс. Әрбір құқық бұзушылыққа тиісті құқықтық баға беріледі. Қабылданып жатқан шаралар осы салада қызмет көрсететін барлық кәсіпкерлер үшін маңызды ескерту болуы қажет", – деді ол.