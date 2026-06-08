#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Алматыда электросамокаттардың жүруіне тыйым салатын белгілер орнатылды

Алматыда электросамокаттардың жүруіне тыйым салатын белгілер орнатылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.06.2026 13:05 Сурет: Zakon.kz
Алматы қаласында самокаттардың қозғалысына тыйым салатын ақпараттық белгілер пайда болды. Олар Есентай өзені бойында әр 100 метр сайын орнатылған. Дегенмен екі дөңгелекті көлікті пайдаланушылар бұл жаңалықты елемей жүрген сияқты. Толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

Қала тұрғындарын жаңа белгілер таңғалдырды. Есентай өзенінің жағалауында самокат жүргізушісінің жүруіне тыйым салынғаны белгіленген тақтайшалар орнатылған. Олар Тимирязев көшесінен әл-Фараби даңғылына дейінгі жаяу жүргіншілер аймағының бойында, тек шығыс жағында орналасқан. Жаяу жүргіншілер бұл жаңалықты оң қабылдағанымен, әлі өзгерісті сезіне қойған жоқ.


Алматыда электросамокаттардың жүруіне тыйым салатын белгілер орнатылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.06.2026 13:05

Сурет: Zakon.kz


Бұл ретте, самокат мінушілер жағалауда адамдардың арасымен жоғары жылдамдықпен жүріп, жаңа белгілерге мән бермей жүр. Жаяу жүргіншілер аймағында бейнебақылау камералары бар болғанымен, олар мұндай ережебұзушыларды әрдайым тіркей бермейді.



Алматыда электросамокаттардың жүруіне тыйым салатын белгілер орнатылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.06.2026 13:05

Сурет: Zakon.kz


Самокатшылардың өздері бұл тыйымды қажет емес деп есептейді. Олардың айтуынша, Алматыда екі дөңгелекті көлік жүре алатын еркін аймақтар аз. Мұндай шектеулер көбейсе, тұрғындар қайтадан көлікке ауысуы мүмкін екенін айтады.

Полиция мәліметінше, бұл белгілер жол қозғалысы ережесіндегі ресми жол белгісі емес, тек ақпараттық тақтайша. Яғни ол "шөпке кірмеңіз", "өзенге түспеңіз" деген сияқты ескертпе сипатында.


Алматыда электросамокаттардың жүруіне тыйым салатын белгілер орнатылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.06.2026 13:05

Сурет: Zakon.kz


Алматы қаласы әкімдігі Zakon.kz сауалына берген жауабында бұл белгілердің уақытша екенін айтты. Олар Есентай өзені бойындағы құрылыс-монтаж жұмыстары кезінде қойылған.

"Бұл аумақта самокаттардың жүруі мен тұрақтауы мердігер ұйымның жұмысына кедергі келтірген. Орнатылған белгілер уақытша ақпараттық сипатта және құрылыс-монтаж жұмыстары жүріп жатқан кезеңге қойылды. Олар самокаттардың қозғалысы мен тұрақтауын шектеу үшін емес, жұмыс процесін жеңілдету үшін орнатылған",- делінген жауапта.


Алматыда электросамокаттардың жүруіне тыйым салатын белгілер орнатылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.06.2026 13:05

Сурет: Zakon.kz


Бұл аймақ әлі ресми түрде электросамокаттарға тыйым салынған аумақтар тізіміне кірмейді. Жұмыс аяқталған соң, бұл тақтайшалар алынып тасталуы тиіс.

Еске салайық, Алматыда электросамокаттардың жүруіне тыйым салынған аймақтар бар. Мұндай орындар кикшеринг компанияларының қосымшаларында белгіленген.

Микромобильді көліктің қозғалысына "Оңтүстік", 28 гвардияшы-панфиловшылар саябағы, Мәдениет және демалыс саябағы, Бірінші Президент саябағы сияқты орындарда тыйым салынған. Сонымен қатар "Солтүстік" сквері, КБТУ алдындағы аумақ, Ботаникалық бақ, Арбат жаяу жүргіншілер аймағы және Тереңқұр да осы тізімге кіреді.

Айта кетейік, жыл басынан бері Алматыда самокаттарға байланысты 70-тен астам жол апаты тіркелген. Осыған байланысты 2026 жылдың 1 шілдесінен бастап кикшеринг компаниялары әр самокатқа нөмірлік белгі орнатуға міндеттеледі. Бұл электросамокат жүргізушілеріне құқықтық мәртебе беріп, ережені бұзғандарға ӘҚБтК-нің 615-бабы бойынша (2 АЕК, 8650 теңге) айыппұл салуға мүмкіндік береді.

Айта кетейік, жаяу жүргіншілер жолында велосипедтерге (моторсыз) және монодөңгелек сияқты шағын электркөліктерге толық тыйым салынбаған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда қайта өңделген пластиктен жасалған алғашқы ақпараттық тақтайша орнатылды
13:06, 06 маусым 2025
Алматыда қайта өңделген пластиктен жасалған алғашқы ақпараттық тақтайша орнатылды
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки, телефонные звонки, телефонный звонок
15:54, 25 ақпан 2025
Қазақстандықтар енді "қоңырау арқылы" өз несиелеріне тыйым сала алады
Алматыда ҰОС ардагерінің 100 жылдық мерейтойы аталып өтілді
13:30, 03 тамыз 2025
Алматыда ҰОС ардагерінің 100 жылдық мерейтойы аталып өтілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстан обыграл Кыргызстан в товарищеском матче
15:20, Бүгін
Юношеская сборная Казахстана разгромила Кыргызстан в товарищеском матче
&quot;Локомотив&quot; - &quot;Барыс&quot;
14:56, Бүгін
Назван лучший матч "Барыса" в регулярном чемпионате КХЛ 2025/2026
ХК &quot;Барыс&quot;
14:34, Бүгін
Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков "Барыса" в прошедшем сезоне
Иван Дычко
14:20, Бүгін
Дычко после победы в Англии: ниже Джалолова и выше Муллажонова в рейтинге BoxRec
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: