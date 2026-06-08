Алматыда электросамокаттардың жүруіне тыйым салатын белгілер орнатылды
Қала тұрғындарын жаңа белгілер таңғалдырды. Есентай өзенінің жағалауында самокат жүргізушісінің жүруіне тыйым салынғаны белгіленген тақтайшалар орнатылған. Олар Тимирязев көшесінен әл-Фараби даңғылына дейінгі жаяу жүргіншілер аймағының бойында, тек шығыс жағында орналасқан. Жаяу жүргіншілер бұл жаңалықты оң қабылдағанымен, әлі өзгерісті сезіне қойған жоқ.
Бұл ретте, самокат мінушілер жағалауда адамдардың арасымен жоғары жылдамдықпен жүріп, жаңа белгілерге мән бермей жүр. Жаяу жүргіншілер аймағында бейнебақылау камералары бар болғанымен, олар мұндай ережебұзушыларды әрдайым тіркей бермейді.
Самокатшылардың өздері бұл тыйымды қажет емес деп есептейді. Олардың айтуынша, Алматыда екі дөңгелекті көлік жүре алатын еркін аймақтар аз. Мұндай шектеулер көбейсе, тұрғындар қайтадан көлікке ауысуы мүмкін екенін айтады.
Полиция мәліметінше, бұл белгілер жол қозғалысы ережесіндегі ресми жол белгісі емес, тек ақпараттық тақтайша. Яғни ол "шөпке кірмеңіз", "өзенге түспеңіз" деген сияқты ескертпе сипатында.
Алматы қаласы әкімдігі Zakon.kz сауалына берген жауабында бұл белгілердің уақытша екенін айтты. Олар Есентай өзені бойындағы құрылыс-монтаж жұмыстары кезінде қойылған.
"Бұл аумақта самокаттардың жүруі мен тұрақтауы мердігер ұйымның жұмысына кедергі келтірген. Орнатылған белгілер уақытша ақпараттық сипатта және құрылыс-монтаж жұмыстары жүріп жатқан кезеңге қойылды. Олар самокаттардың қозғалысы мен тұрақтауын шектеу үшін емес, жұмыс процесін жеңілдету үшін орнатылған",- делінген жауапта.
Бұл аймақ әлі ресми түрде электросамокаттарға тыйым салынған аумақтар тізіміне кірмейді. Жұмыс аяқталған соң, бұл тақтайшалар алынып тасталуы тиіс.
Еске салайық, Алматыда электросамокаттардың жүруіне тыйым салынған аймақтар бар. Мұндай орындар кикшеринг компанияларының қосымшаларында белгіленген.
Микромобильді көліктің қозғалысына "Оңтүстік", 28 гвардияшы-панфиловшылар саябағы, Мәдениет және демалыс саябағы, Бірінші Президент саябағы сияқты орындарда тыйым салынған. Сонымен қатар "Солтүстік" сквері, КБТУ алдындағы аумақ, Ботаникалық бақ, Арбат жаяу жүргіншілер аймағы және Тереңқұр да осы тізімге кіреді.
Айта кетейік, жыл басынан бері Алматыда самокаттарға байланысты 70-тен астам жол апаты тіркелген. Осыған байланысты 2026 жылдың 1 шілдесінен бастап кикшеринг компаниялары әр самокатқа нөмірлік белгі орнатуға міндеттеледі. Бұл электросамокат жүргізушілеріне құқықтық мәртебе беріп, ережені бұзғандарға ӘҚБтК-нің 615-бабы бойынша (2 АЕК, 8650 теңге) айыппұл салуға мүмкіндік береді.
Айта кетейік, жаяу жүргіншілер жолында велосипедтерге (моторсыз) және монодөңгелек сияқты шағын электркөліктерге толық тыйым салынбаған.