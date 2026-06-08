Алматыда Жетісу көшесінің бір бөлігінде көлік қозғалысы уақытша шектеледі
Сурет: pexels
Алматыда Жетісу көшесінің бір бөлігінде орташа жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты қозғалысқа уақытша шектеу енгізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Осылайша, 9 маусым, сағат 07:00-ден 10 маусым, сағат 07:00-ге дейін Мақатаев көшесінен №49 үйге дейінгі учаскеде көлік қозғалысы толықтай жабылады.
"Жөндеу жүргізілетін учаскеде ескерту жол белгілері мен мердігер ұйым басшысының байланыс деректері көрсетілген ақпараттық тақта орнатылады. Көлік иелеріне жол жүру бағытыңызды алдын ала жоспарлауыңызды сұраймыз", делінген хабарламада.
Бұған дейін Алматыда кейбір жолдарға электросамокаттардың жүруіне тыйым салынғанын білдіретін белгілер орнатылғаны хабарланған.
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