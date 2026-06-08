Сәтті жасалған трансплантация: анасы қызына бір бүйрегін берді
Бұл туралы 2026 жылы 8 маусымда Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады:
"Еліміздің жетекші хирургиялық орталығында 800-ші бүйректі трансплантаттау сәтті жүзеге асырылды. Бұл операция отандық трансплантология саласындағы кезекті маңызды жетістік болып, Қазақстандағы жоғары технологиялық медициналық көмектің даму деңгейінің жоғары екенін тағы бір мәрте дәлелдеді".
Ведомство мәліметінше, мерейтойлық операция академик Болатбек Баймахановтың жетекшілігімен жүргізілді.
Пациент – созылмалы бүйрек жеткіліксіздігінің терминалдық сатысымен ауыратын 14 жастағы қыз бала. Соңғы бір жыл бойы оның өмірі перитонеалдық диализбен тығыз байланысты болды. Бұл – өмірді сақтап қалу үшін аса қажет болғанымен, адамның өмір сүру сапасын едәуір шектейтін ем-шара.
"Бұл оқиғаның ерекше маңыздылығы – қыз балаға донор болған адамның өз анасы екендігінде. Қызын аман алып қалу үшін анасы өзінің бір бүйрегін беруге шешім қабылдады. Аналық махаббаттың, жанқиярлықтың және қазақстандық дәрігерлердің жоғары кәсібилігінің арқасында операция сәтті өтті", делінген министрлік хабарламасында.
Қазіргі уақытта пациенттің жағдайы тұрақты деп бағалануда. Алда оңалту кезеңі күтіп тұр. Одан кейін ол толыққанды өмірге оралып, білім алып, құрдастарымен еркін араласып, армандарын жүзеге асыруға мүмкіндік алады.
800-ші бүйректі трансплантаттаудың жасалуы отандық денсаулық сақтау саласы үшін айтулы оқиға болып табылады. Осындай әрбір операцияның артында сақталған адам өмірі, пациенттер мен олардың отбасылары үшін жаңа мүмкіндіктер, сондай-ақ дәрігерлердің, мейіргерлердің және трансплантаттау қызметі мамандарының көп жылғы еңбегі тұр.
Трансплантологияны дамыту заманауи медицинаның маңызды бағыттарының бірі болып қала береді. Ол ауыр созылмалы ауруларға шалдыққан пациенттердің белсенді өмірге қайта оралуына мүмкіндік беріп, олардың дені сау болашаққа деген үмітін нығайтады.