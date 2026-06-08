#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Сәтті жасалған трансплантация: анасы қызына бір бүйрегін берді

Ота, бүйрек, трансплантация, қыз, анасы, академик, Болатбек Баймаханов, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.06.2026 18:55 Сурет: pexels
Отандық хирургтар бүйрек жеткіліксіздігінің соңғы сатысындағы 14 жастағы қызға 800-ші бүйрек трансплантациясын жасап, оған салауатты өмір сүруге мүмкіндік берді. Жасөспірімге өмірлік маңызды органды құрбан еткен анасы болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 8 маусымда Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады:

"Еліміздің жетекші хирургиялық орталығында 800-ші бүйректі трансплантаттау сәтті жүзеге асырылды. Бұл операция отандық трансплантология саласындағы кезекті маңызды жетістік болып, Қазақстандағы жоғары технологиялық медициналық көмектің даму деңгейінің жоғары екенін тағы бір мәрте дәлелдеді".

Ведомство мәліметінше, мерейтойлық операция академик Болатбек Баймахановтың жетекшілігімен жүргізілді.

Пациент – созылмалы бүйрек жеткіліксіздігінің терминалдық сатысымен ауыратын 14 жастағы қыз бала. Соңғы бір жыл бойы оның өмірі перитонеалдық диализбен тығыз байланысты болды. Бұл – өмірді сақтап қалу үшін аса қажет болғанымен, адамның өмір сүру сапасын едәуір шектейтін ем-шара.


"Бұл оқиғаның ерекше маңыздылығы – қыз балаға донор болған адамның өз анасы екендігінде. Қызын аман алып қалу үшін анасы өзінің бір бүйрегін беруге шешім қабылдады. Аналық махаббаттың, жанқиярлықтың және қазақстандық дәрігерлердің жоғары кәсібилігінің арқасында операция сәтті өтті", делінген министрлік хабарламасында.

Қазіргі уақытта пациенттің жағдайы тұрақты деп бағалануда. Алда оңалту кезеңі күтіп тұр. Одан кейін ол толыққанды өмірге оралып, білім алып, құрдастарымен еркін араласып, армандарын жүзеге асыруға мүмкіндік алады.

800-ші бүйректі трансплантаттаудың жасалуы отандық денсаулық сақтау саласы үшін айтулы оқиға болып табылады. Осындай әрбір операцияның артында сақталған адам өмірі, пациенттер мен олардың отбасылары үшін жаңа мүмкіндіктер, сондай-ақ дәрігерлердің, мейіргерлердің және трансплантаттау қызметі мамандарының көп жылғы еңбегі тұр.

Трансплантологияны дамыту заманауи медицинаның маңызды бағыттарының бірі болып қала береді. Ол ауыр созылмалы ауруларға шалдыққан пациенттердің белсенді өмірге қайта оралуына мүмкіндік беріп, олардың дені сау болашаққа деген үмітін нығайтады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители
12:53, 06 қаңтар 2025
Жаңа жыл күнгі "ене мен күйеу баланың" жанжалы сотта қаралды
Павлодар облысында өгей қызын зорлаған ер адам өмір бойына сотталды
18:24, 25 қыркүйек 2025
Павлодар облысында өгей қызын зорлаған ер адам өмір бойына сотталды
полиция
17:57, 06 қаңтар 2024
Талдықорғанда 14 жастағы қыз жоғалып кетті: күдікті - өз анасы мен өгей әкесі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: UFC
22:10, Бүгін
"Нужен подход Хабиба": комментатор UFC Аник дал совет Чимаеву после поражения
Фото: КФФ
21:55, Бүгін
Молодёжная сборная Казахстана уступила Беларуси в товарищеском матче
Фото: ФИДЕ
21:13, Бүгін
Бибисара Асаубаева стала новым лидером мирового рейтинга FIDE Women’s Circuit
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
20:33, Бүгін
Четыре гола и сухой матч: "Ордабасы" уверенно обыграл "Туран"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: