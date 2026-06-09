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Қоғам

"Шегірткеге арналған саңырауқұлақ": Қазақстан мен Қытай ғалымдары жаңа бипрепаратты сынап көрді

Посев, полевые работы, поле, поля, сельское хозяйство, сельхозтехника, сельскохозяйственная техника, трактор, тракторы, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.06.2026 11:07 Фото: akorda.kz
Қазақстан мен Қытай ғалымдары шегірткеге қарсы экологиялық таза биопрепаратты сынақтан сәтті өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 9 маусымда ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі мәлімдеді.

"Түркістан облысында марокко шегірткесіне қарсы жаңа буындағы биологиялық препараттың далалық сынақтары сәтті аяқталды. Зерттеу нәтижелері энтомопатогенді Metarhizium anisopliae саңырауқұлағы негізінде әзірленген экологиялық қауіпсіз препараттың жоғары тиімді екенін көрсетті",- делінген ақпаратта.
"Шегірткеге арналған саңырауқұлақ": Қазақстан мен Қытай ғалымдары жаңа бипрепаратты сынап көрді , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.06.2026 11:07

Сурет: gov.kz

Белгілі болғандай, далалық сынақтар Түркістан облысы Қазығұрт ауданының жайылымдық алқаптарында өткізілді.

"Тиімділікті бағалау үшін өңделген шегірткелер арнайы далалық торларға 20 дарақтан орналастырылды. Сонымен қатар өңдеуден кейін бір тәулік өткен соң бақылау топтары құрылды. Бақылау кезеңі бойы мамандар зиянкестердің қырылу көрсеткіштерін күн сайын тіркеп отырды. Жәндіктердің зақымдануының алғашқы белгілері өңдеуден кейінгі үшінші тәулікте байқалды. Бесінші тәулікте қырылу деңгейі 70–80%-ға жетіп, тоғызыншы тәулікте тәжірибелік топтардағы барлық дарақтың толық қырылғаны тіркелді".ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі
"Шегірткеге арналған саңырауқұлақ": Қазақстан мен Қытай ғалымдары жаңа бипрепаратты сынап көрді , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.06.2026 11:07

Сурет: gov.kz

Ғалымдардың пікірінше, сынақ нәтижелері препараттың жоғары биологиялық тиімділігін және қоршаған ортаға қосымша химиялық жүктеме түсірмей-ақ шегіртке зиянкестерінің санын реттеуде энтомопатогенді саңырауқұлақтарды қолданудың келешегі зор екенін дәлелдейді.

"Алдағы уақытта зерттеушілер сынақтарды Қазақстанның әртүрлі климаттық аймақтарында кеңейтуді, сондай-ақ аталған технологияны шегіртке зиянкестерін мониторингтеу және олардың санын реттеу жүйесіне енгізу бойынша практикалық ұсынымдар әзірлеуді жоспарлап отыр",- деп мәлімдеді ведомтсво.

Атап өтілгендей, жұмыстар "Шекаралас көбею ошақтарындағы шегірткелерге қарсы саңырауқұлақ негізіндегі биопрепараттарды қолдану технологиясын зерттеу және демонстрациялау" атты халықаралық жоба аясында жүргізілді. Зерттеуге Ж. Жиембаев атындағы Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми-зерттеу институтының мамандары Қытай ауыл шаруашылығы ғылымдары академиясының Өсімдік қорғау институтының ғалымдарымен бірлесіп қатысты.

Марокко шегірткесі (Dociostaurus maroccanus) жайылымдар мен ауыл шаруашылығы дақылдарына елеулі зиян келтіруге қабілетті, аса қауіпті шегіртке зиянкестерінің бірі болып саналады. Осыған байланысты өсімдіктерді қорғаудың биологиялық әдістерін дамыту агроөнеркәсіп кешенін экологияландырудың негізгі бағыттарының бірі ретінде қарастырылады.

Бұған дейін Қазақстанда гидроқұрылыстарға ауқымды тексеріс басталғанын жазғанбыз.

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Ботагөз Ақиқат
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